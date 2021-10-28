Спецпредставитель президента прокомментировал обвинения в адрес РФ по газу

Спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, бывший глава президентской администрации Сергей Иванов прокомментировал заявления европейских политиков, обвиняющих Москву в росте цен на газ и использовании его в качестве геополитического оружия.

В беседе с ТАСС Иванов назвал эти заявления "простой чушью", выражаясь "простым человеческим языком".

"С точки зрения политики, я прекрасно понимаю глав многих государств, не только глав, но и чиновников, которые, я так по-молодежному скажу, сами все накосячили. Надо найти виновного, а виновный, как известно, - всегда Россия. Что бы ни случилось в мире, во всем виновата Россия, это позиция европейцев, которая никогда не изменится", - заключил спецпредставитель президента.