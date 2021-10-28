Стало известно название сиквела "Армии мертвецов" Зака Снайдера

Продолжение фильма "Армия мертвецов" Зака Снайдера обрело название. Как пишет Gamespot, сиквел будет выпущен как "Планета мертвецов".

Детали сюжета пока держатся в секрете, но режиссер дразнит аудиторию, намекая, что взломщик Лютер Дитер может оказаться выжившим, так как в оригинальной картине не была показана его смерть.

С его участием, кстати, уже завтра, 29 октября, Netflix выпустит фильм "Армия воров" - своеобразный приквел.

Дата выхода "Планеты мертвецов" - даже примерная - пока не сообщается.