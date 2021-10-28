Страховщики назвали возраст типичных виновников ДТП

Чаще всего виновниками аварий на дорогах становятся водители от 30 до 34 лет, которые управляют машинами от 6 до 10 лет. К таким выводам пришли эксперты "АльфаСтрахование", проанализировав обращения по полисам ОСАГО, а также случаи прямого возмещения убытков с 2019 по 2021 годы.

Согласно этим данным, наибольшее количество аварий - 17% - произошло по вине водителей в возрасте 30-34 лет. На втором месте оказались автолюбители 35-39 лет. На их долю приходится 16% всех ДТП. Третье место с показателем 13% поделили между собой сразу две возрастные группы - автолюбители 25-29 лет и 40-44 лет.

Чаще всего (28,4%) виновники аварий находились за рулем автомобилей возрастом от 6 и до 10 лет. На втором месте (25,8%) владельцы более старого автопарка - машин, выпущенных в период с 2006 по 2010 годы. Далее следуют практические новые транспортные средства с пробегом до 5 лет - 19,3%.

- Анализ данных показал, что водители в возрасте от 30 до 34 лет чаще всего провоцирует аварии, - говорит директор департамента страховых выплат "АльфаСтрахование" Александр Харагезов. - Такие водители уже обладают большим опытом вождения и иногда позволяют себе "лихачить" на дороге. Вторая группа - водители 35-39 лет - также попала в рейтинг из-за пренебрежения правилами дорожного движения. В целом, уровень дорожно-транспортной аварийности в России в этом году сохраняется на высоком уровне.

По данным Госавтоиснпекции, наиболее часто виновниками ДТП становятся водители от 30 до 40 лет, что совпадает с данными страховщиков.