Товарооборот между Россией и Узбекистаном в 2021 году увеличился на 6,6%. Об этом рассказал заместитель председателя правительства Алексей Оверчук на рабочей встрече с вице-премьером Узбекистана Сардором Умурзаковым. В рамках встречи стороны обсудили актуальные вопросы торгово-экономических отношений, сообщает сайт правительства РФ.

По словам Оверчука, динамика развития сотрудничества является положительной.

"Сегодня мы наблюдаем рост торгово-экономического сотрудничества. За восемь месяцев 2021 года товарооборот России и Узбекистана увеличился на 6,6% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составил 3,89 млрд долларов США", - подчеркнул Алексей Оверчук.

Также вице-премьеры обсудили сотрудничество стран в сферах транспорта и логистики. В частности, особое внимание стороны обратили на вопросы развития и поддержки проекта логистического коридора "Россия - Узбекистан" и ход реализации транспортно-логистического проекта "Агроэкспресс".

Недавно в Узбекистане состоялись выборы президента республики. Победу на них одержал действующий президент Шавкат Мирзиёев.