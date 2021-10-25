Шавкат Мирзиёев сохранил пост президента Узбекистана

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев сохранил кресло главы государства, одержав уверенную победу на прошедших в республике в воскресенье выборах. Об этом свидетельствуют предварительные итоги выборов, озвученные председателем Центральной избирательной комиссии Зайниддином Низамходжаевым.

По его словам, Мирзиёев, выдвинутый на второй срок от Либерально-демократической партии Узбекистана, получил поддержку 80,1 процента граждан, пришедших на избирательные участки. Ни один из четырех его соперников, как и прогнозировали эксперты, не смог составит ему конкуренцию. Однако они все же смогли оттянуть на себя часть электората. Пять лет назад Мирзиёев получил 88,61 процента голосов. А это значит, что непрезидентские партии будут играть более значимую роль в жизни страны.

По мнению международных наблюдателей, выборы прошли достойно. Как заявил глава миссии СНГ, председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, "общие впечатления самые положительные". Он обратил внимание, что в ходе избирательной кампании у всех кандидатов были равные возможности. Сам тот факт, что в выборах участвовали пять претендентов на пост президента, свидетельствует об их конкурентности. "Отмечаем отсутствие черного пиара, войны компроматов. Это редкость. В США до сих пор идут разборки относительно подсчета голосов, оба бывших кандидата до сих пор поливают друг друга грязью. Очень хорошо, что мы не увидели всего этого негатива в Узбекистане", - отметил он.

"Миссия наблюдателей от Шанхайской организации сотрудничества констатирует, что выборы президента Узбекистана соответствовали требованиям национального законодательства и международным обязательствам, были свободными, легитимными, демократичными. Нарушений, ставящих под сомнение результаты голосования, на данных выборах не выявлено", - заявил со своей стороны заместитель генерального секретаря ШОС Ерик Ашимов.

Ложку дегтя добавил, пожалуй, лишь представитель ОБСЕ Рейнхольд Лопатка. По его словам, хотя подготовка к выборам была профессиональной, все же были зафиксированы недочеты и нарушения в избирательном процессе. Европейцам не хватает свободы слова в том виде, какой они ее себе представляют, совершенно не учитывая национальные особенности и историю Узбекистана. Видите ли, кандидаты в президенты не критиковали действующего главу государства.

Во время встречи со своими сторонниками сразу после объявления результатов Мирзиёев заверил, что при нем Узбекистан будет двигаться только вперед. По его словам, проведенные за пять лет реформы показали всему миру, на что способна республика. У людей появилась вера в завтрашний день, поэтому в день выборов у них было хорошее настроение, что сильно удивило международных наблюдателей. Все уже сделанное вновь избранный президент назвал лишь первыми шагами. "Будем строить новый Узбекистан", - заявил Мирзиёев, добавив, что это будет совместная работа всех партий.