Пока не создана вакцина, медики пытаются помочь больным, используя уже известные лекарства. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Американские ученые нашли способ предсказать тяжесть течения COVID-19. Согласно их последним исследованиям, это можно сделать с помощью изучения ДНК человека. Материалы исследования опубликовал сайт Nature.

Ученые отмечают, что с начала пандемии большинство клинических испытаний было сосредоточено на тестах ПЦР.

"Манипуляции с эпигеномом хозяина после заражения коронавирусом предполагают, что сигнатуры метилирования ДНК могут отличать пациентов с инфекцией от неинфицированных людей и помогают прогнозировать тяжесть заболевания COVID-19 даже при первоначальном проявлении", - сообщается в исследовании.

Для получения результатов ученые составили профили образцов периферической крови от 164 пациентов с COVID-19 с продольными измерениями тяжести заболевания и 296 пациентов контрольной группы. В результате им удалось найти специфические генетические маркеры, по которым можно предсказать тяжесть болезни.

"Мы считаем, что платформа эпигенетики может эффективно выявлять бессимптомные и предсимптоматические инфекции, что при широком применении может помочь в ограничении распространения SARS-CoV-2", - подытожили исследователи.

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