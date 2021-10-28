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28.10.2021 21:07
Рубрика: В мире

В Японии представлен летающий мотоцикл, он же "ховербайк"

Текст: Константин Волков
Российская газета - Федеральный выпуск № 248(8599)
Летающий мотоцикл, он же "ховербайк", способный лететь со скоростью до 100 км/ч в течение 30-40 минут, был представлен в Японии. Новое средство передвижения представляет корпус мотоцикла, поставленный на несколько горизонтальных пропеллеров.
Просто сел и полетел. Фото: REUTERS Просто сел и полетел. Фото: REUTERS
Просто сел и полетел. Фото: REUTERS

Со стороны он напоминает дрон, который используют для видеосъемки. Как сказано на сайте производителя, ховербайк оснащен двигателем внутреннего сгорания и четырьмя электродвигателями. Вес мотоцикла - 300 килограммов, длина - 3,7 метра, ширина - 2,4 метра, высота - 1,5 метра. Максимальная грузоподъемность - до 100 килограммов. Стоимость мотоцикла - 680 тысяч долларов.

Фото: iStock
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В настоящее время производитель собирает предзаказы, продажи первых 200 экземпляров начнутся до июня 2022 года. Планируется, что ховербайк может быть использован не только для развлечения, но и для спасения людей на воде. При этом правила движения для подобных агрегатов пока не разработаны, и по крайней мере вначале тем, кто его купит, придется летать над малолюдными сельскими дорогами. Уже известно, что американская компания JetPack Aviation также объявила, что в 2023 году может начать продажи летающего мотоцикла Speeder, причем он будет стоить 380 тысяч долларов. Также ховербайки разрабатывают во Франции и Китае.

В мире Восточная Азия Япония

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