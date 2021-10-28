Верховный суд объяснил, когда репосты не наказуемы

Прозвучавшие сгоряча, в пылу научной или политической дискуссии слова не должны приводить к уголовному делу. Суды и правоохранители должны каждый раз тщательно разбираться, что было на уме у человека. Одно дело, когда он специально зашел в Сеть, чтобы излить свою ненависть. И совсем другое, когда ничего плохого на уме у гражданина нет, но тема задевает его за живое.

Пленум Верховного суда России сделал принципиально важные разъяснения по поводу дел, связанных с экстремизмом. Вводятся крайне строгие правила: правоохранители должны доказывать умысел человека, разместившего на своей страничке в Сети "горячие" материалы. Соответствующие поправки внесены в действующее постановление пленума Верховного суда "О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности".

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев отметил, что разъяснения пленума Верховного суда России направлены на совершенствование практики привлечения к ответственности за различные нарушения в информационной сфере.

Сегодня в обществе существует стойкое мнение, что в тюрьму можно попасть за неосторожный лайк или репост. На самом деле оказаться из-за лайка в списке экстремистов весьма затруднительно. Однако репост запрещенного материала, действительно, может причинить человеку неприятности. Правда, вопреки распространенному убеждению, практика наказания именно за экстремистские репосты не так велика. В первый раз пользователя привлекают по статье 20.3.1 КоАП, второй раз уже по УК.

По данным Судебного департамента при Верховном суде России, за шесть месяцев этого года по статье КоАП 20.3.1 "Возбуждение ненависти либо вражды..." наказаны 461 человек.

В свою очередь, по статье 282 УК "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" осуждены 13 человек. Из них семь осужденных наказаны за экстремизм при каких-то отягчающих обстоятельствах, например совершенный группой. Еще шестеро осуждены за повторное распространение экстремистских материалов.

Суд должен изучить не только конкретную публикацию, но и всю страничку: человек постоянно делится "горячим" или это исключительный случай

Но проблема есть. В первую очередь она в том, что правоохранители подчас не чувствуют разницы между тем, что человек не со зла сохранил у себя на страничке что-то нехорошее, и тем, когда он целенаправленно сеял ненависть. Так что да: сегодня можно нарваться как минимум на неприятные разговоры с правоохранителями из-за того, что репостнул какую-то злую картинку, дабы ее осудить. Мол, посмотрите, какая мерзость. Однако формально это могут расценить как распространение экстремистских материалов. Кстати, в КоАП еще есть статья 20.29 "Производство и распространение экстремистских материалов", и она тоже в "блогерский пул" санкций.

Как обращает внимание пленум, в рамках рассмотрения дел по статьям УК 280 "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности", 280.1 "Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ", 282 "Возбуждение ненависти либо вражды" доказывать надо не только сам факт размещения в сети "Интернет" материалов, содержащих признаки неправомерной информации. Например, призывов к осуществлению экстремистской деятельности или действиям, направленным на нарушение территориальной целостности Российской Федерации.

Разъяснения Верховного суда позволят молодым людям не бояться наказания за лайки и репосты. Фото: REUTERS

"Также важно изучать общественную опасность деяния, в том числе устанавливать наличие умысла, выяснять мотив совершения соответствующих действий. Не всегда сам факт публикации запрещенных материалов говорит о том, что действия человека были противоправны. Он мог, скажем, сделать репост материалов с целью привлечь внимание и выразить свое отрицательное отношение к данным идеям. И хотя распространение экстремистских материалов запрещено, в некоторых случаях, как представляется, можно ограничиться их удалением", - рассказал председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Он подчеркнул, что в своих разъяснениях ВС ориентирует правоприменителей на тщательное изучение всех обстоятельств дела: необходимо учитывать в том числе форму и содержание размещенной информации, ее контекст и т.п.

"Надо обращать внимание на то, создан ли материал лично человеком или он распространяет чужой контент. Особо надо отметить, что суды при рассмотрении дел должны изучать содержание всей страницы данного лица, сведения о деятельности такого лица до и после размещения информации. В частности, совершал ли он действия, направленные на увеличение количества просмотров и расширение пользовательской аудитории. То есть продвигал ли он запрещенный контент. Или публикация является единичной и случайной на его страничке. На данные разъяснения Верховного суда должны опираться не только суды и правоохранители, но и судебные эксперты", - сообщил председатель правления АЮР.

764 человека были наказаны по статье 20.29 КоАП "Производство и распространение экстремистских материалов" за шесть месяцев этого года. Данные Судебного департамента при ВС РФ.

По сути, пленум прописывает основные направления для экспертных исследований. Проводить такие исследования должна экспертиза нового типа - медиаэкспертиза.

"Создание такой экспертизы и разработка методик для соответствующих исследований сегодня является насущной задачей для правового и медиасообщества. В целом внедрение в практику правовых позиций, заложенных в постановлении пленума Верховного суда, позволит значительно усовершенствовать систему привлечения к ответственности за правонарушения в информационной сфере и снять многие из существующих проблем", - подчеркнул Владимир Груздев.