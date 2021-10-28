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28.10.2021 08:05
Рубрика: Видео

Видео: овцы встретили свадебный кортеж хороводом

Текст: Вадим Давыденко

Это видео наверняка поставит в тупик миллионы автомобилистов разных стран и континентов. Что тут происходит? Почему овцы кружат вокруг машины? Что за радостные люди снимают это импровизированное шоу?

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Не удивятся только жители Поднебесной, которая как была непостижимой загадкой для остального мира, так ею и осталась. Им-то в этом ролике все понятно: дело происходит на северо-западе Китая, славящемся просторными пастбищами и многочисленными овцеводческими хозяйствами. А машины - из свадебного кортежа, едущего от дома родителей невесты к месту проведения торжеств.

Как поясняет автор видео, овцы узнали в веренице автомобилей внедорожник своего хозяина, одного из участников церемонии. Животные радостно рванулись к машине и устроили вокруг него импровизированный хоровод - видимо, ждали, что хозяин выйдет и угостит какими-то лакомствами. Весь кортеж замер на трассе, давая животным возможность выразить свои нехитрые эмоции.

Из видео, увы, нам не удастся узнать, какую компанию в итоге выбрал властелин овец - шумную толпу на деревенской свадьбе или веселый хоровод парнокопытных, но, несомненно, что этот импровизированный танцевальный номер запомнится всем участникам свадебного кортежа надолго.

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#видео