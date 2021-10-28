Видео: овцы встретили свадебный кортеж хороводом

Это видео наверняка поставит в тупик миллионы автомобилистов разных стран и континентов. Что тут происходит? Почему овцы кружат вокруг машины? Что за радостные люди снимают это импровизированное шоу?

Не удивятся только жители Поднебесной, которая как была непостижимой загадкой для остального мира, так ею и осталась. Им-то в этом ролике все понятно: дело происходит на северо-западе Китая, славящемся просторными пастбищами и многочисленными овцеводческими хозяйствами. А машины - из свадебного кортежа, едущего от дома родителей невесты к месту проведения торжеств.

Как поясняет автор видео, овцы узнали в веренице автомобилей внедорожник своего хозяина, одного из участников церемонии. Животные радостно рванулись к машине и устроили вокруг него импровизированный хоровод - видимо, ждали, что хозяин выйдет и угостит какими-то лакомствами. Весь кортеж замер на трассе, давая животным возможность выразить свои нехитрые эмоции.

Из видео, увы, нам не удастся узнать, какую компанию в итоге выбрал властелин овец - шумную толпу на деревенской свадьбе или веселый хоровод парнокопытных, но, несомненно, что этот импровизированный танцевальный номер запомнится всем участникам свадебного кортежа надолго.