Водителям-иностранцам ответственности за нарушения правил не избежать

Иностранные машины будут задерживать на границе до уплаты штрафов. Соответствующий законопроект должна рассмотреть Госдума. Речь идет об автомобилях, участвующих в международных перевозках. Чтобы заставить иностранных перевозчиков соблюдать в России Правила дорожного движения, сделано многое. Но на российских дорогах немало и других водителей-иностранцев. И с ними проблем хватает.

Пойманы за руку

Постоянный контроль за соблюдением Правил дорожного движения всеми его участниками относится к так называемым активным мерам по обеспечению безопасности на дорогах. Разумеется, самосознание эффективнее любого надзора. Но полагаться исключительно на него пока не приходится, так что штрафы по-прежнему остаются одной из наиболее действенных мер по обеспечению порядка на дорогах. Абсолютное большинство штрафов у нас оформляется в автоматическом режиме, когда нарушение выявляется комплексами фотовидеофиксации. В этом случае штраф направляется собственнику автомобиля. Но что делать, если автомобиль зарегистрирован в иностранном государстве? Привлечение к ответственности таких собственников до недавнего времени являлось проблематичным. Камера, конечно, выявит нарушение и даже номер автомобиля распознает. Но кому этот штраф адресовать? Информации, которую получала таможня при въезде такого транспорта в Россию, было недостаточно для того, чтобы оформить постановление о штрафе и направить его по почте.

Это позволяло водителям машин с иностранными номерами демонстративно пренебрегать законом. Естественным следствием такой безнаказанности стало увеличение аварий по вине иностранных водителей. Если посмотреть статистику, то с 2016 до 2018 года число таких аварий непрерывно росло. В 2019 году Госавтоинспекция начала плотно заниматься машинами с иностранными номерами. То есть вот буквально вручную отлавливая их на дорогах и проверяя на нарушения. Если за автомобилем числились нарушения, выявленные комплексами автоматической фиксации, то водителям тут же на месте выписывали постановления. В столице бывали случаи, когда в отношении некоторых водителей единовременно выносилось более 350 постановлений. Зарегистрирован один факт привлечения к ответственности собственника грузовика, в отношении которого вынесено более 400 постановлений на общую сумму штрафов более миллиона рублей.

Надо сказать, метод оказался довольно эффективным. И уже в 2020 году количество аварий по вине водителей-­иностранцев резко пошло на убыль.

С долгами ни въехать, ни выехать

А в 2021 году были приняты поправки в законодательство, позволяющие не гоняться за водителями-иностранцами по дорогам, а заинтересовать собственников этих машин в проверке наличия штрафов и своевременной их уплате. Правда, пока это касается только международных перевозчиков.

Госавтоинспекция сама формирует базу данных о владельцах автомобилей с иностранными номерами, останавливая их на дороге. Автоматические штрафы пойдут тому, кто был за рулем

Еще 8 декабря 2020 года вступили в силу поправки в Федеральный закон "О Государственном контроле за осуществлением международных автомобильных перевозок и об ответственности за нарушение порядка их выполнения". Согласно этому документу, если при въезде в Российскую Федерацию транспортного средства, принадлежащего иностранному перевозчику, в пункте пропуска через государственную границу выявлен факт неуплаты административного штрафа, наложенного за правонарушение, ранее совершенное на территории России с использованием этого автомобиля, дальнейшее его движение по стране допускается только после уплаты этого штрафа.

Иностранный перевозчик или лицо, действующее от его имени, в течение трех часов с момента прибытия автомобиля в пункт пропуска через государственную границу должен уплатить задолженность по административным штрафам. В противном случае необходимо принять меры по выезду транспортного средства с территории Российской Федерации.

Таким образом, наличие неоплаченных штрафов стало запретом на въезд в Россию для иностранных перевозчиков. Однако на этом дело не закончилось. Вторая часть поправок в тот же закон вступила в силу 7 июня этого года. Эти поправки запретили выезд из России иностранным должникам-перевозчикам.

Проверяется транспорт

Зарубежные транспортные компании теперь проверяют на наличие штрафов при прохождении таможни. Выявленные неоплаченные штрафы придется уплатить в пределах времени, отведенного на прохождение таможенного контроля. Иначе перевозчик должен будет покинуть пункт пропуска и остаться на территории России. Понятно, что владельцу фуры вряд ли понравится, если его машина будет простаивать из-за того, что водитель нарушил ПДД в России.

Блокиратор на колеса

Однако есть еще государства, на границе с которыми у нас нет контролируемого перехода - ни пограничников, ни таможни. Например, с Белоруссией. Или с Казахстаном. Автомобили пересекают границу свободно, а их водители совершенно не заботятся о каких-то там штрафах за превышение скорости или перегруз на российских дорогах. И как быть с такими перевозчиками?!

С ними российская Госавтоинспекция пока работает по-прежнему, то есть в ручном режиме: останавливают фуры на дороге, проверяют наличие нарушений и оформляют постановления непосредственно на водителя. Внесенный правительством в Госдуму проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях расширяет применение задержания транспортного средства в отношении иностранных перевозчиков за нарушения Правил дорожного движения. Сегодня, согласно закону, задержание иностранных фур с помощью установки блокираторов на колеса до уплаты штрафа можно проводить в том случае, если они совершили такие нарушения, как превышение скорости, проезд под знак, запрещающий движение грузовиков, либо за неуплату сбора за возмещение вреда дороге через систему "Платон".

Представленный законопроект расширяет этот перечень до всех нарушений Правил дорожного движения, за которые предусмотрена ответственность главой 12 Кодекса об административных правонарушениях. А также добавляет в него штраф за нарушение режима труда и отдыха водителя и нерабочий или отсутствующий тахограф. В самом деле, почему неуплаченный штраф за превышение скорости может быть основанием для блокировки, а проезд на красный сигнал светофора или разворот в неположенном месте - нет?

Устанавливать блокираторы на колеса фур смогут органы Ространснадзора. Но только при условии, что машина выезжает из России. Понятно, что для проверки всех выезжающих на наличие штрафов необходимо, чтобы посты ведомства были установлены перед всеми выездами из России.

Наличие неоплаченных штрафов стало запретом на въезд в Россию и выезд из нее для машин иностранных перевозчиков

Все эти меры принимаются в рамках реализации "дорожной карты" и по поручению президента сделать неотвратимым наказание для иностранных перевозчиков-нарушителей.

Откуда водитель иностранного перевозчика узнает о штрафах, выписанных на собственника? Это легко сделать на официальном сайте Госавтоинспекции (гибдд.рф). Там в разделе проверки штрафов предусмотрена возможность введения иностранного номера автомобиля. Ввел номер и получил информацию обо всех задолженностях. И оплатить сразу можно. А там уж с чистой совестью в добрый путь. Не опасаясь, что автомобиль задержат при выезде из страны.

Граница не видна

С иностранцами-нарушителями, которые занимаются международными перевозками, проблема таким образом будет решена. Остается решить проблему с водителями иностранцами, которые не занимаются перевозками, а приезжают в Россию на своем транспорте. К ним неприменимы меры задержания до уплаты штрафа. И если из дальнего зарубежья к нам приезжает не так уж много туристов на своих машинах, то перемещение из ближнего идет довольно активно. И еще: в отличие от иностранцев из дальнего зарубежья, оформляющих временный ввоз автомобиля на таможне, водители из стран ЕАЭС этого делать не должны.

Автовладельцев машин с номерами стран ближнего зарубежья инспекторам приходится проверять вручную. То есть останавливать и проверять, зафиксированы ли нарушения. Мы уже говорили, что эффект от такой работы есть. Но это не снимает актуальнейшего вопроса о налаживании международного обмена данными.

Иностранные номера легко определяются камерами. Проблема только в отправке штрафа владельцу машины. Фото: Сергей Савостьянов

А пока благодаря такой выборке Госавтоинспекция сама формирует базу данных о владельцах автомобилей с иностранными номерами. Ведь закон позволяет выносить штрафы в автоматическом режиме не только на собственника, но и на владельца автомобиля.

Автоинспектор один раз останавливает машину с иностранными номерами, проверяет на наличие штрафов и заносит в базу данные того, кто управляет автомобилем. Все. В дальнейшем штрафы, выписанные в автоматическом режиме, будут направляться именно этому человеку как владельцу автомобиля.

Сейчас в таким образом сформированной базе более 50 тысяч уникальных машин. Они уже попали на карандаш. Кстати, зачастую таким образом передвигаются и наши соотечественники, взяв по доверенности автомобиль у родственника, проживающего в соседнем государстве, входящем в ЕАЭС. Но теперь им штрафов не избежать.

Права не той системы

Теперь поговорим о водителях-иностранцах, работающих в России. Из них большая часть - это таксисты. Напомним, что работать водителем в России можно только с российским водительским удостоверением. Исключения сделаны для киргизского водительского удостоверения, а также для удостоверений тех стран, где русский язык используется в качестве официального. Остальные, чтобы устроится на работу водителем, обязаны получить российские права.

Получить - не значит просто обменять национальные права на российские. Придется сдать экзамен. Сделано это потому, что невозможно установить, действительно ли иностранец получал у себя на родине водительское удостоверение, умеет ли он водить, знает ли Правила дорожного движения. Обмена информацией между государствами нет даже в рамках ЕАЭС.

Итак, наличие российских прав - необходимое условие для работы водителем в России. Но всегда ли оно выполняется? Совсем недавно московская административная дорожная инспекция потребовала от агрегаторов такси прекратить подключать к сервису водителей с иностранными водительскими правами и без опыта вождения. Только за этот год инспекторы МАДИ на дорогах города выявили больше 1,7 тысячи случаев, когда водители-иностранцы с опытом вождения меньше 3 лет получали заказы от крупных сервисов.

Опасны такие водители еще и тем, что не несут никакой ответственности даже за ДТП. Случись что - они просто уезжают на родину и привлечь их крайне затруднительно.

Это обстоятельство, в частности, порождает нездоровую конкуренцию на рынке перевозок. Ведь избегая ответственности, водители с иностранными правами позволяют себе выставлять цены ниже рыночных. Кстати, в России на долю зарубежных перевозчиков приходится около 50 процентов рынка всех перевозок. Больше всего зарубежных компаний-перевозчиков - из Беларуси и Польши.

Такси часто управляют иностранные водители. При этом права у них должны быть российские. Фото: Александр Корольков

А как у них

За рубежом практикуется проверка иностранных машин на наличие штрафов перед выездом. Да, внутри Евросоюза границ как таковых нет, и перемещение между странами свободное. Однако и тут каждое государство соблюдает свои интересы. Например, в Германии штраф за нарушение режима труда и отдыха водителей значительно ниже, чем во Франции. По этой причине дальнобойщики предпочитают проверять свои тахографы именно в этой стране, заплатить штраф на ее территории и уже с чистой совестью въезжать на территорию Франции. Любому иностранному водителю, задолжавшему оплату штрафов в странах ЕЭС, могут запретить въезд на территорию как отдельных стран, так и всего союза в целом. И задержание иностранного автомобиля до уплаты штрафа - также обычная европейская практика, если речь идет о перевозчиках.

Материал подготовлен в рамках реализации федерального проекта "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Безопасные качественные дороги"