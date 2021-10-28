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28.10.2021 12:34
Рубрика: Общество

Врач-вирусолог оценил сроки роста заболеваемости COVID-19 в России

Текст: Нина Егоршева
Фото: Илья Питалев / РИА Новости Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Врач-вирусолог Евгений Тимаков в интервью ТАСС заявил, что заболеваемость коронавирусом в России будет расти еще как минимум три недели. По его словам, эпидемиологическая ситуация не улучшится, пока население не станет ответственнее походить к вопросам вакцинации и тщательнее соблюдать меры безопасности.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Чаще всего коронавирусом в России заражаются пожилые люди

Пока, по словам Тимакова, ситуация с коронавирусом развивается так, как и положено для популяции, у которой нет иммунитета к вирусу с измененными свойствами. "Пока не будет ответа со стороны населения, мы будем иметь то, что мы имеем. Поэтому это не последние цифры, которые мы увидим. Как минимум три недели еще будет рост", - подчеркнул медик.

По последним данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом за сутки в стране выявлено 40 096 случаев заражения и 1 159 летальных исходов, что стало максимумом с начала пандемии.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что устойчивый рост заболеваемости коронавирусом в России наблюдается уже месяц. При этом общее число заболевших превысило прошлогодний максимум.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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