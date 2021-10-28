Врач-вирусолог оценил сроки роста заболеваемости COVID-19 в России

Врач-вирусолог Евгений Тимаков в интервью ТАСС заявил, что заболеваемость коронавирусом в России будет расти еще как минимум три недели. По его словам, эпидемиологическая ситуация не улучшится, пока население не станет ответственнее походить к вопросам вакцинации и тщательнее соблюдать меры безопасности.

Пока, по словам Тимакова, ситуация с коронавирусом развивается так, как и положено для популяции, у которой нет иммунитета к вирусу с измененными свойствами. "Пока не будет ответа со стороны населения, мы будем иметь то, что мы имеем. Поэтому это не последние цифры, которые мы увидим. Как минимум три недели еще будет рост", - подчеркнул медик.

По последним данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом за сутки в стране выявлено 40 096 случаев заражения и 1 159 летальных исходов, что стало максимумом с начала пандемии.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что устойчивый рост заболеваемости коронавирусом в России наблюдается уже месяц. При этом общее число заболевших превысило прошлогодний максимум.