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28.10.2021 18:35
Рубрика: Происшествия

Выросло количество освобожденных из колоний тяжелобольных заключенных

Текст: Владислав Куликов
Тенденция: растет число тяжелобольных заключенных, получающих в силу диагноза освобождение. Как сообщила в ходе онлайн-заседания пленума Верховного суда России судья ВС Елена Пейсикова, согласно данным судебной статистики, в прошлом году "судами рассмотрено более 7 тысяч ходатайств об освобождении от наказания в связи с болезнью осужденного".

Ранее сообщалось, что суды удовлетворяют более половины таких ходатайств. Таким образом, как подсчитано ТАСС, на свободу вышли или были освобождены от альтернативных наказаний более 3,5 тысячи осужденных. Агентство также напоминает статистку ФСИН, согласно которой в 2015 году от наказаний по болезни было освобождено 1 105 осужденных. В 2017-м из 4 191 осужденных, представленных в суд для освобождения в связи с болезнью, освобождены от наказания 2 341 человек (55,8%), что на 38,7% больше, чем в 2016 году. В 2018-м из 4 202 осужденных, подавших ходатайства в связи с тяжелыми заболеваниями, освобождены от наказания 2 438 человек (58%).

Фото: iStock
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Судья Елена Пейсикова привела и другую статистику освобождения от наказаний. В 2020 году российские суды рассмотрели более 81 тысячи ходатайств об условно-досрочном освобождении, удовлетворено 47%, и около 80 тысяч ходатайств о замене неотбытого срока лишения свободы более мягким наказанием - удовлетворено 35%. Кроме того, суды рассмотрели около 900 ходатайств о предоставлении отсрочки от исполнения наказания лицам, имеющим детей в возрасте до 14 лет, и женщинам в связи с беременностью. "Аналогичная тенденция сохраняется и в первом полугодии 2021 года", - сообщила Пейсикова.

Сегодня пленум Верховного суда РФ дополнил одно из своих прежних постановлений разъяснениями, что суды могут рассматривать ходатайства об освобождении от отбывания наказания в связи с наличием тяжелого заболевания не только от самого осужденного, но и от его законного представителя или адвоката. Также аналогичное представление может подать начальник учреждения, где осужденный отбывает наказание. Иными словами, не только сам заключенный, подчас прикованный к койке, может подать ходатайство. Обратиться с просьбой освободить человека вправе и "гражданин начальник".

Также ВС разъяснил, что плохое поведение в колонии не повод отказывать тяжелобольному заключенному в освобождении по болезни.

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