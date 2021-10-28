За систематическое грубое нарушение ПДД будут лишать прав

В пресс-службе Минюста сообщили, что проект нового Кодекса об административных правонарушениях предусматривает лишение прав за систематическое грубое нарушение правил дорожного движения на срок от одного года до полутора лет.

В ведомстве подчеркивают, что данный состав включен в проект в целях повышения уровня безопасности на дорогах. Также в новой редакции проекта КоАП РФ впервые появилось наказание за опасное вождение. За это предусматривается штраф в размере трех тысяч рублей.

Как напоминает "Интерфакс", термин "опасное вождение" был введен в правила дорожного движения постановлением правительства РФ от 30 мая 2016 года и трактуется как "неоднократное совершение одного или нескольких следующих друг за другом действий, заключающихся в отказе уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом движения, перестроении при интенсивном движении, когда все полосы движения заняты, несоблюдении безопасной дистанции и бокового интервала между автомобилями, резком торможении, за исключением экстремальных ситуаций, препятствовании обгону, если это создает угрозу аварийной ситуации". До настоящего времени российское административное законодательство не предусматривает какой-либо ответственности за такие действия, рассказывают эксперты.

Но в целом проект нового КоАП позволит снизить штрафную нагрузку на граждан и бизнес, сообщает ТАСС. Например, в проекте нового КоАП на 50% по сравнению с действующим увеличено количество составов административных правонарушений, за совершение которых может быть назначено предупреждение.

"В октябре 2021 года Минюстом России по итогам состоявшегося обсуждения сформирована новая редакция проекта нового КоАП и связанных с ним законопроектов", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.

В ведомстве отметили, что в настоящее время законопроекты направлены на согласование в заинтересованные органы государственной власти и организации (всего 96 адресатов, включая предпринимательские объединения).