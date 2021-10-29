Большинство россиян собираются провести нерабочие дни дома

Две трети россиян - 72 процента - настроены провести нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября дома, об этом говорят данные опубликованного сегодня опроса ВЦИОМ. Интересно, что женщин, настроившихся на домашние планы, больше - 79 процентов. Среди мужчин намерены привязать себя к домашнему режиму 63 процента опрошенных. Среди молодых людей 18-24 лет тоже обнаружилось повышенное число домоседов - 78 процентов.

Каждый четвертый россиянин (25 процентов) собирается работать (33 процента среди мужчин и 18 процентов среди женщин). 9 процентов выберут любимую летнюю резиденцию времяпровождения - дачу. 2 процента хотят уехать в другой регион страны, а 1 процент - в другой город или село, но в своем регионе.

Почти все - 97 процентов граждан - информированы о нерабочих днях, и только 3 процента ничего слышали об этом. При этом 53 процента опрошенных считают такую меру необходимой, а 40 - думают иначе. Адекватной ситуации мерой назвали введение длинных выходных 59 процентов россиян, 31 процент граждан не согласны с этим.

50 процентов полагают, что введенная мера не будет способствовать стабилизации ситуации с распространением коронавируса, но 40 процентов полагают, что это поможет. Для того, чтобы ситуация с пандемией в самом деле улучшилась, по мнению 16 процентов россиян, надо усилить пропаганду вакцинации и сделать ее обязательной, по мнению 9% - повысить уровень медицины, по мнению 8% - ужесточить масочный режим, по мнению 7% - ввести карантин или локдаун, по мнению 5% - закрыть границы.

10 процентов россиян полагают, что эпидемиологическая ситуация в их регионе улучшается, 18% думают, что она стабильна, 60% - что ухудшается.

39 процентов опрошенных считают, что доля заболевших коронавирусом в их регионе на данный момент такая же, как в большинстве регионов России, 28% думают, что в их регионе заболевших больше (а среди жителей Северо-Западного федерального округа - 41%), 20 процентов, что меньше ( но среди жителей Сибирского федерального округа таковых 36 процентов, а среди жителей Северо-Кавказского федерального округа - 34%).