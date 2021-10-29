Адвокаты Джулиана Ассанжа заявили о заговоре ЦРУ

Адвокаты Джулиана Ассанжа назвали заговор ЦРУ с целью похищения основателя WikiLeaks или его убийства "основанием опасаться того, что с ним сделают", если он будет экстрадирован в США для предъявления обвинений в шпионаже. Команда юристов также назвала дипломатические заверения, данные властями США в попытке отменить вынесенное ранее в этом году постановление против его экстрадиции, "бессмысленными и недостаточными".

Эдвард Фицджеральд заявил: ранее власти США пообещали, что Ассанж не будет содержаться до суда в тюрьме строгого режима, а также сможет отбывать наказание в своей родной Австралии, если будет осужден. По словам Фицджеральда, которого цитирует Guardian, его клиент слишком болен, чтобы его можно было экстрадировать в Америку, а гарантии властей США не устраняют риск его содержания в условиях крайней изоляции в долгосрочной перспективе, увеличивая риск его самоубийства. "По прибытии в США Ассанж будет изолирован", - отметил адвокат.

Ассанж содержится в лондонской тюрьме Белмарш. Он появился по видеосвязи на слушаниях по делу об его экстрадиции. Представители властей США надеются отменить январское постановление о невозможности экстрадиции Ассанжа. Они утверждают, что судью ввел в заблуждение психиатр, который дал показания о плохом психическом состоянии Ассанжа, но не сказал о том, что он стал отцом двоих детей в Великобритании.

В ответ на это защита Ассанжа напомнила о планах американских спецслужб отравить или похитить основателя WikiLeaks из посольства Эквадора в Лондоне, а также обратили внимание на расследование Yahoo News о том, что представители ЦРУ обсуждали планы причинения вреда Ассанжу.

Прокуратура США предъявила Ассанжу 17 обвинений в шпионаже и одно обвинение в злоупотреблении конфиденциальной информацией в связи с публикацией WikiLeaks тысяч просочившихся секретных военных и дипломатических документов. Максимальный срок тюремного заключения по данным статьям составляет 175 лет.