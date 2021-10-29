Авиакомпании США попросили разрешения на дополнительные полеты над РФ

Организация Airlines for America, объединяющая американских авиаперевозчиков, обратилась к госдепартаменту с просьбой обеспечить дополнительные права на пролет над воздушным пространством России. Такую информацию распространило агентство Reuters, ссылаясь на письмо, направленное во внешнеполитическое ведомство США.

В нем отмечается, что многим авиакомпаниям США это необходимо, "чтобы удовлетворить потребности рынка", пишет ТАСС. Иначе, отмечают авторы письма, американские авиаперевозчики будут вынуждены пользоваться альтернативными неэффективными авиамаршрутами.

Ранее сообщалось, что госдеп включил претендующих на американскую иммиграционную визу граждан России в категорию "Homeless Nationalities" - так в США характеризует заявителей из тех стран, где у США нет консульского представительства и где возможности обработки визовых запросов отсутствуют. Желающим же эмигрировать "на родину демократии" россиянам за получением соответствующего типа визы отныне рекомендуется обращаться в американское посольство в Варшаве, которое определено в качестве основного места работы с заявителями из РФ.