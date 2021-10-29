Бюст Гагарина установлен в столице Никарагуа

Власти России и Никарагуа в рамках празднований 60-летия первого пилотируемого полета в космос установили в столице центральноамериканской страны бюст Юрия Гагарина. Об этом сообщает российское посольство.

Памятник первому космонавту находится в столичном Парке мира. В мероприятии приняли участие посол Александр Хохоликов, делегация во главе с космонавтом Федором Юрчихиным и власти Никарагуа, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что бюст Юрия Гагарина установлен в планетарии австралийского Брисбена. Как заявила во время церемонии открытия глава консульского корпуса РФ в Квинсленде Ирина Брук, даже когда между государствами есть разногласия в различных сферах, "подвиг Гагарина, продемонстрировавший единство науки и беспримерной отваги человечества при покорении космоса, навсегда объединил все страны".