Burger King пожаловался в ФАС на запрет рекламы фастфуда в Telegram

Сеть ресторанов быстрого питания Burger King подала жалобу в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) из-за запрета запрета на рекламу фастфуда в мессенджере Telegram. Об этом говорится в сообщении компании.

Отмечается, что запрет был введен в конце этого месяца. "Бургер Кинг" обвиняет их (основателя Павла Дурова и сам мессенджер - прим. ред.) в игнорировании прав и реальных интересов потребителей, а также настаивает на снятии запрета", - объяснили свои претензии в Burger King.

Ранее основатель Telegram Павел Дуров анонсировал появление рекламных сообщений в мессенджере.