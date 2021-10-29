ЦБ раскрыл, сколько выявил новых пирамид, маскирующихся под игры

За 9 месяцев 2021 года Банк России выявил более 20 пирамид, существующих в форме инвестиционных онлайн-игр, они внесены в Список компаний с признаками нелегальной деятельности и финансовых пирамид. Об этом "Российской газете" сообщили в пресс-службе ЦБ. Там также детально раскрыли схему, по которой работают мошенники. По словам представителей регулятора, гражданам нужно быть крайне осторожными.

"Мошенники обещают высокую доходность, присутствует и реферальная программа (способ сотрудничества между компанией и ее клиентом, где существующий клиент получает вознаграждение за то, что приводит новых клиентов из числа лично знакомых людей - "РГ"), в некоторых доходность прямо зависит от количества привлеченных участников, то есть они построены по принципу пирамиды", - уточнили представители регулятора. По их словам, цель таких проектов - привлечь как можно больше "игроков", а затем "свернуть" его вместе с привлеченными средствами.

Как работают мошенники?

"Потенциальным участникам подобных "игр" обещают возможность быстрого легкого заработка, - уточнили в пресс-службе Банка России. - Пользователь должен зарегистрироваться в экономическом проекте с возможностью вывода средств, внести взнос и купить определенного персонажа (или виртуальную недвижимость), который и будет приносить ему доход. Однако для выплат вознаграждения (выигрыша) число участников проекта должно постоянно увеличиваться. Игра может существовать только за счет новых взносов, а участников побуждают привлекать новых игроков. На некоторых сайтах сразу размещаются "правила", в которых указано, что "игра" будет приостановлена после уменьшения притока новых участников. В пользовательских соглашениях указывается на отсутствие гарантий возврата средств, а участникам рекомендуется распространять информацию о деятельности проектов в различных местах, включая интернет (на сайтах различных блогов и в социальных сетях), для увеличения срока жизни проекта. При этом на сайтах отсутствует какая-либо информация об организаторах проекта (проекты полностью анонимны).​ Подобные проекты могут представлять финансовые риски для граждан".

Как ранее сообщала "РГ", первым о новом типе финансовых пирамид рассказал глава департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.

По его словам, такие пирамиды привлекают возможностью легкого заработка и своей игровой формой. Лях подчеркнул, что особую опасность такие проекты представляют из-за возможности вовлечения детей. Как добавил Лях, подобных игр-пирамид немного, они составляют около 8% от общего числа пирамид, выявленных в третьем квартале, но некоторые только начинают раскручиваться.

Управляющий партнер юридической компании "Иккерт и партнеры" Павел Иккерт ранее рассказал РБК, что мошенники могут строить пирамиды на основе идей одной из первых онлайн-игр, использующих технологию NFT, - это CryptoKitties. В игре участники покупают виртуальных кошек, разводят и продают их за криптовалюту. Стоимость "животного" порой доходит до миллиона долларов.

"Условные активы имеют ценность только до тех пор, пока на них есть спрос, а он создается самой игрой. Нет игры - нет спроса, пузырь лопается, инвесторы остаются ни с чем", - отметил он.