Депутат предложил новую льготу для пенсионеров

Граждан, вышедших на пенсию по старости, предлагают освободить от начисления транспортного налога на один автомобиль. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Иван Сухарев.

Предложение касается автомобилей с мощностью двигателя до 150 л. с. Освобождать от налога депутат считает необходимым только легковые авто. Обращение на эту тему он отправил главе Минтруда Антону Котякову, сообщает RT.

Пока что льготы по уплате транспортного налога могут устанавливать регионы. Однако единообразия здесь нет, указал Сухарев. Из-за этого создаются неравные условия начисления транспортного налога для пенсионеров. А ведь без личного авто в небольших населенных пунктах не обойтись - не везде работает система муниципального транспорта.

"В связи с чем прошу вас оценить целесообразность освобождения граждан, вышедших на пенсию по старости, от начисления транспортного налога на один легковой автомобиль с мощностью двигателя до 150 л. с.", - говорится в обращении.