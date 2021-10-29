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29.10.2021 13:57
Рубрика: Культура

Дирижер Риккардо Мути стал почетным членом Российской академии художеств

Текст: Андрей Золотов-мл. (Вена)
В Посольстве России в Вене прошла уникальная церемония: всемирно известному итальянскому дирижеру Риккардо Мути вручили мантию, медаль, диплом и золотой значок почетного члена Российской академии художеств.
Фото: Society Magazin/Tauchhammer Фото: Society Magazin/Tauchhammer
Фото: Society Magazin/Tauchhammer

Впервые в истории академии такая церемония состоялась в российском дипломатическом представительстве за рубежом и была организована Посольством России в Австрии и Русским домом в Вене. Атмосфера была одновременно торжественная и дружеская, с шутками и воспоминаниями об истоках связи Мути с русским искусством, в обрамлении музыки Дебюсси и Чайковского в исполнении музыкантов двух знаменитых оркестров - Мариинского театра и Венского филармонического.

Фото: W.Grzedzinski/The Fryderyk Chopin Institute
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"Когда я буду играть русскую музыку в Чикаго или других местах, я обещаю, что буду носить этот значок. Я хочу показать, что я в малой степени часть вашей великой семьи," - сказал великий дирижер, возглавляющий ныне Чикагский симфонический оркестр.

Но итальянский маэстро весьма частый гость и в Австрии. В эти дни он репетирует с Венским филармоническим оркестром перед гастролями в Японии. А в августе на Зальцбургском фестивале Мути чествовали по случаю его 80-летия и 50-летия сотрудничества с фестивалем. Под его руководством тогда Венский филармонический оркестр и хор Singverein исполняли "Торжественную мессу" Бетховена, при этом трое из четырех солистов были россияне - Алиса Колосова, Дмитрий Корчак и Ильдар Абдразаков. И это не случайно: творчество Мути тесно связано с русской музыкой и российскими музыкантами.

"Символично, что сегодняшняя церемония проходит в Вене - признанной мировой культурной столице. В городе, на ведущих площадках которого, как и на излюбленном публикой Зальцбургском фестивале, Риккардо Мути регулярно дает потрясающие концерты. В городе, подобно творческому магниту притягивающем также и многочисленных российских деятелей культуры, композиторов, музыкантов, певцов. В городе, буквально дышащем музыкой и историей. Мы гордимся, что это в полной мере можно отнести и к зданию российского Посольства", - сказал на церемонии посол России в Австрии Дмитрий Любинский.

А специально приехавший из Москвы вице-президент РАХ, Заслуженный деятель искусств России профессор Андрей Золотов отметил, что в последние два десятилетия, при президентстве Зураба Церетели, академия, история которой насчитывает почти 300 лет, стала принимать в почетные члены "не только художников, связанных с изобразительным искусством, но и художников как таковых" - музыкантов, кинематографистов, театральных деятелей, писателей, чтобы "стать не только академией художников, но академией художеств в полном, целостном смысле этого слова".

"Великий русский дирижер Евгений Мравинский часто повторял: "Точность есть выразительность". И я уверен, что наше решение просить вас, маэстро Мути, принять нашу мантию и наши дипломы есть точное решение, столь же и выразительное", - сказал Золотов.

Посол Любинский и Золотов вместе облачили Мути в черно-красную мантию и шапочку почетного академика.

В своем ответном слове маэстро, поблагодарив за оказанную честь, рассказал, что дирижерская палочка Мравинского, подаренная ему женой великого русского дирижера, замечательной флейтисткой Александрой Вавилиной, лежит у него на рояле как почитаемая реликвия.

Особенно подробно рассказал маэстро о том, как его музыкальная карьера началась благодаря Святославу Рихтеру. Оказывается, в 1968 году ожидался концерт Рихтера во Флоренции с оркестром, а дирижера не было. Мути тогда только что выиграл конкурс дирижеров, но был еще совершенно не известен.

Фото: iStock
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"Театр спросил у Рихтера, захочет ли он работать с молодым итальянским дирижером. Рихтер ответил: "Если он хороший музыкант, почему нет?" - рассказал Мути. - Я был тогда в Милане и мне позвонили: "Маэстро Рихтер сейчас в Сиене, и он хочет с вами встретиться". Я подумал: "Он вряд ли хочет меня видеть просто так, ради личного знакомства". Я взял ноты и поехал. В программе был концерт Моцарта си-бемоль мажор и фортепианный концерт Бриттена. Я зашел в прекрасный зал академии и увидел два концертных рояля. Я понял, что он не хотел просто меня увидеть, он хотел проверить, насколько я хорош. А для него хороший дирижер должен быть хорошим пианистом. Не только разговоры разговаривать. Я увидел этого гиганта. Он сказал через переводчика: "Пожалуйста, садитесь за рояль." Я начал за два такта до его вступления. Он сказал: "Нет, с начала". Так что я играл все оркестровое вступление - он не сказал ни слова. Когда мы закончили, он сказал: "Бриттен". И мы сыграли весь концерт Бриттена. Тогда он встал и сказал переводчику: "Если он дирижирует так же, как он играет, то он хороший дирижер". Мы стали хорошими друзьями, и он даже был у меня на свадьбе и подарил старинное русское серебряное ситечко для чая. Он любил Италию и всегда говорил: "У каждого человека на свете есть две страны: своя страна и Италия". Должно быть, есть какая-то таинственная связь между русскими и итальянцами. Потому что нет никакой другой причины, почему я дирижировал так много русской музыки".

Среди гостей вечера были президент и интендант Зальцбургского фестиваля Хелена Рабль-Штадлер и Маркус Хинтерхойзер, интендант Венского Концертхауса Маттиас Наске и председатель правления Венского филармонического оркестра Даниэль Фрошауэр. Музыкальные приветствия маэстро прозвучали от солистки оркестра Мариинского театра Марии Федотовой (флейта) и от артистки Венского филармонического оркестра Екатерины Фроловой (скрипка), выступившей в ансамбле с приглашенным концертмейстером Венской оперы Натальей Сидоренко.

Фото: Society Magazin/Tauchhammer
Культура Музыка Классика В мире Европа Австрия

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