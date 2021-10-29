Эксперт объяснил, как распознать финансовые пирамиды в играх

Эксперт в области информационной безопасности Александр Власов рассказал, как распознать финансовые пирамиды, которые действуют под видом инвестиционных онлайн-игр.

Он отметил, что самый очевидный признак - необходимость приводить новых участников.

"Есть общий подход: как только вам предлагают участвовать в каком-то деле, где вы должны приводить новых участников, сразу нужно бежать оттуда, потому что это явная пирамида", - рассказал Власов.

Еще один признак, что игра является пирамидой - обещание высокой доходности, которая сильно превышает среднюю. Кроме того, стоит проверить документацию компании - необходимые лицензии, разрешение на инвестиционную деятельность, и другие, посоветовал Власов в беседе с RT. Если документы вызывают сомнения, не стоит доверять этой организации деньги.

Ранее в Центробанке рассказали о новом типе финансовых пирамид, которые маскируются под инвестиционные онлайн-игры. Особое беспокойство у специалистов вызывает риск вовлечения в новый тип пирамид детей.