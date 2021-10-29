Эксперт оценила ребрендинг Facebook

"Марк Цукерберг давно говорит о своих планах по созданию альтернативной реальности, метавселенной. Новое название отражает эту стратегию. Facebook ранее всегда называл свои продукты довольно прямолинейно: портал, мессенджер. Мета - продолжение такой традиции", - говорит она.

По ее словам, участь бренда Alphabet (так c 2015 года называется материнская компания Google) скорее всего новому названию не грозит, потому что Цукерберг стремится вызвать доверие к новому названию и наверняка будет активно инвестировать в узнаваемость.

"Для развития метавселенной пользователи должны будут установить множество датчиков в своих частных домах. Речь идет о датчиках для VR - в презентации компания говорила о воспроизведении домов в метавселенной, для этого нужно все оцифровать. Плюс движение и голос. Это сбор данных персональных в физическом мире, без доверия такое сложно представить", - заключает Пертенава.