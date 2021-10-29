Постановление губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 28 октября 2021 года № 147 " О внесении изменений в постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25 октября 2021 года № 145 "О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре"

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", законами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 19 ноября 2001 года № 75-оз "О Губернаторе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", от 16 октября 2007 года № 135-оз "О защите населения и территорий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера", учитывая письмо Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре от 26 октября 2021 года № 01-03/5130, постановляю:

1. Внести в пункт 2 постановления Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25 октября 2021 года № 145 "О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" следующие изменения:

1.1. Абзац первый подпункта 2.1 изложить в следующей редакции:

"2.1. Ввести запрет на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и оказание услуг общественного питания с 23.00 часов до 06.00 часов следующего дня.".

1.2. В подпункте 2.3:

1.2.1. В абзаце первом слова ", а для граждан, имеющих медицинские противопоказания к вакцинации от новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, при наличии подлежащего учёту медицинского документа, подтверждающего факт установления медицинских противопоказаний и заверенного в установленном порядке лечащим врачом и руководителем медицинской организации, и выданного в бумажной форме или в виде двухмерного штрихового кода (QR-кода) отрицательного результата ПЦР-исследования на выявление новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, сделанного не ранее чем за 72 часа до посещения организаций" исключить.

1.2.2. Абзац третий изложить в следующей редакции:

"деятельность организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих проведение физкультурных и спортивных мероприятий без участия зрителей, культурных мероприятий;".

1.2.3. В абзаце пятом слова "за исключением тренировочного процесса спортивных сборных команд Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" исключить.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Н.В.Комарова







