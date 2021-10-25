Постановление губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25 октября 2021 года № 145 "О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре"

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", указами Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", от 20 октября 2021 года № 595 "Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре-ноябре 2021 г.", Перечнем поручений Президента Российской Федерации от 24 октября 2021 года № Пр-1998 по итогам совещания с членами Правительства Российской Федерации 20 октября 2021 года, постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 марта 2020 года № 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019", законами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 19 ноября 2001 года № 75-оз "О Губернаторе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", от 16 октября 2007 года № 135-оз "О защите населения и территорий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера", учитывая согласование Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре от 25 октября 2021 года, постановляю:

1. В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 20 октября 2021 года № 595 "Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре-ноябре 2021 г." руководителям всех исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, указанных в приложении к настоящему постановлению, в срок до 27 октября 2021 года:

1.1. Определить лиц из числа государственных гражданских служащих Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, обеспечивающих с 30 октября по 7 ноября 2021 года включительно функционирование данных органов.

1.2. Создать необходимые условия и обеспечить осуществление лицами, указанными в подпункте 1.1 пункта 1 настоящего постановления, своих служебных (трудовых) обязанностей.

1.3. Обеспечить оплату труда лиц, указанных в подпункте 1.1 пункта 1 настоящего постановления, в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной гражданской службе и трудовым законодательством, иными актами, содержащими нормы трудового права.

2. В Ханты-Мансийском автономном округе - Югре с 30 октября 2021 года по 7 ноября 2021 года включительно:

2.1. Деятельность организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги общественного питания (далее - организации) осуществляется в период с 06.00 часов до 23.00 часов с запретом проведения в них зрелищно-развлекательных мероприятий.

Допускаются:

круглосуточное обслуживание навынос, в том числе в придорожных организациях;

круглосуточное предоставление услуг общественного питания с присутствием граждан в помещениях организаций в аэропортах, авто- и железнодорожных вокзалах, на автозаправочных станциях;

круглосуточная доставка заказов организациями.

2.2. Организациям независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, индивидуальным предпринимателям, собственникам торговых центров, иных зданий и сооружений, в которых расположены торговые объекты и организации (далее - торговый объект) ввести в торговых объектах запрет использования гражданами общего зала обслуживания, а также необособленных помещений для приема пищи (фуд-корта или фуд-плейса).

2.3. Допуск совершеннолетних граждан и работников только при предъявлении документа, удостоверяющего личность и двухмерного штрихового кода (QR-кода), подтверждающего факт их вакцинации против новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19 или перенесённого заболевания новой коронавирусной инфекцией, вызванной COVID-19 (либо иного документа, выданного врачом и подтверждающего факт вакцинации против новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19 или перенесённого заболевания новой коронавирусной инфекцией, вызванной COVID-19), а для граждан, имеющих медицинские противопоказания к вакцинации от новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, при наличии подлежащего учёту медицинского документа, подтверждающего факт установления медицинских противопоказаний и заверенного в установленном порядке лечащим врачом и руководителем медицинской организации, и выданного в бумажной форме или в виде двухмерного штрихового кода (QR-кода) отрицательного результата ПЦР-исследования на выявление новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, сделанного не ранее чем за 72 часа до посещения организаций (далее совместно - "QR-кода"), а несовершеннолетних граждан только при соблюдении защитного протокола, утвержденного решением Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, осуществляется на мероприятия и в организации, реализующие:

деятельность физкультурно-оздоровительных комплексов, спортивных комплексов, ледовых арен, фитнес-клубов, бассейнов;

деятельность организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих проведение культурных, досуговых, развлекательных, зрелищных, рекламных мероприятий, мероприятий ярмарочно-выставочной направленности, физкультурных и спортивных мероприятий регионального, межмуниципального и муниципального характера, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах, в ночных клубах, барах, на дискотеках, в караоке, боулинг-клубах, картинг-центрах, в иных местах массового посещения граждан, а также игровых мероприятий, мастер-классов, иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан;

образовательный процесс в организациях дополнительного образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры с очным присутствием;

тренировочный процесс (оказание спортивных и физкультурно-оздоровительных услуг населению, в том числе лицам, проходящим спортивную подготовку) за исключением тренировочного процесса спортивных сборных команд Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;

СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие;

иные организации, при посещении которых предусмотрено предоставление "QR-кода", установленные постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 18 октября 2021 года № 139 "О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре".

2.4. Деятельность организаций, указанных в подпункте 2.3 настоящего пункта, возможна с 06.00 часов до 23.00 часов и при наличии 100 процентов работников, прошедших вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, от фактической численности работников, непосредственно занятых обслуживанием посетителей.

2.5. Исполнительным органам государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в ведении которых находятся организации высшего и профессионального образования, организациям всех форм собственности, реализующим обучение по программам высшего и профессионального образования, организовать обучение студентов с применением дистанционных технологий, электронного обучения и цифровых образовательных ресурсов.

2.6. Государственным и муниципальным учреждениям Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в срок до 30 октября 2021 года осуществить авансовые платежи (два и более месяца) в счет будущих расчетных периодов ресурсоснабжающим организациям, региональному оператору по обращению с твердыми коммунальными отходами и иным юридическим лицам, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации вносится плата за жилое помещение и коммунальные услуги (ресурсы).

3. Гражданам в возрасте 60 лет и старше, гражданам, имеющим хронические заболевания, сниженный иммунитет, соблюдать режим обязательной самоизоляции и не покидать место жительства (пребывания), за исключением случаев, указанных в приложении к постановлению Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 14 июня 2021 года № 83 "О мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре".

4. Руководителям органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, подведомственных им учреждений в срок до 29 октября 2021 года перевести работников в возрасте 60 лет и старше, граждан, имеющих хронические заболевания, сниженный иммунитет, на дистанционную работу.

5. Ограничения, установленные пунктами 3, 4 настоящего постановления, не распространяются на трудоустроенных граждан, граждан, которые перенесли новую коронавирусную инфекцию, вызванную COVID-19, и с даты их выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев, и граждан, получивших второй компонент вакцины или однокомпонентную вакцину от новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, прошедшую государственную регистрацию в Российской Федерации, при условии, что сведения об их вакцинации либо о том, что они перенесли новую коронавирусную инфекцию, вызванную COVID-19, содержатся в федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)".

6. Рекомендовать организациям независимо от организационно-правовой формы и формы собственности принять меры, предусмотренные пунктом 4 настоящего постановления.

7. Департаменту социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в срок до 30 октября 2021 года обеспечить опережающую выплату отдельных мер социальной поддержки, финансируемых за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, за ноябрь 2021 года.

8. Департаменту здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры:

8.1. Организовать оказание медицинской помощи в экстренной, неотложной и плановой форме и обеспечить функционирование:

8.1.1. Медицинских организаций и их структурных подразделений, оказывающих скорую, в том числе специализированную медицинскую помощь.

8.1.2. Амбулаторно-поликлинических подразделений и организаций для обеспечения обязательных медицинских осмотров - предварительных, периодических, внеочередных, углубленных, лабораторных и диагностических исследований, профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, а также включенных в национальный календарь профилактических прививок, календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям и региональный календарь профилактических прививок.

8.1.3. Круглосуточных и дневных стационаров, оказывающих специализированную, в том числе высокотехнологичную медицинскую помощь.

8.1.4. Отделений и кабинетов паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях, в том числе на дому, в условиях дневного и круглосуточного стационаров.

8.1.5. Патологоанатомических подразделений медицинских организаций.

8.1.6. Медицинских организаций, осуществляющих судебно-медицинскую экспертизу.

8.1.7. Аптечных пунктов, осуществляющих отпуск лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, в том числе отдельным категориям граждан, имеющим право на льготное лекарственное обеспечение.

8.2. Внести в Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры предложения по обеспечению непрерывного восполнения трехмесячного запаса средств индивидуальной защиты, лекарственных препаратов, расходных материалов, необходимых для оказания медицинской помощи в период повышения заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, вызванной COVID-19.

8.3. Ежедневно анализировать использование коечного фонда "ковидных госпиталей", при необходимости изменять маршрутизацию больных на стационарное лечение, не допуская полной занятости коек во всех "ковидных стационарах".

8.4. До 8 ноября 2021 года ввести в работу (при заполнении имеющегося коечного фонда на 90 процентов) резервный коечный фонд в городах Нижневартовске (200 коек), Сургуте (210 коек), Ханты-Мансийске (90 коек).

8.5. Обеспечить выдачу врачами в беззаявительном порядке гражданам медицинского документа, подтверждающего факт установления медицинских противопоказаний к вакцинации от новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19 и информирование о дате и месте его получения.

8.6. Обеспечить тестирование на наличие/отсутствие новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, добровольцев (волонтеров), осуществляющих оказание помощи в условиях режима повышенной готовности.

9. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры:

9.1. Принять меры, предусмотренные пунктом 1 настоящего постановления.

9.2. Создать мобильные группы в дошкольных образовательных организациях, оказывающих услуги дошкольного образования, в соответствии с потребностью, на основании заявления родителей (законных представителей), привлечённых к работе с 1 по 3 ноября 2021 года, обеспечить их работу с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к образовательному процессу в дошкольных образовательных организациях.

10. Продлить в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре до 31 декабря 2021 года включительно приостановление деятельности детских игровых комнат, иных развлекательных центров для детей, в том числе находящихся на территории торговых развлекательных центров, развлекательных и досуговых заведений, оказания услуг по курению кальяна.

11. Руководителям организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, индивидуальным предпринимателям, самозанятым гражданам:

11.1. Обеспечить соблюдение посетителями, персоналом масочного режима, а также наличие мест обработки рук кожными антисептиками либо наличие дезинфицирующих салфеток, одноразовых перчаток.

11.2. Организовать централизованный сбор использованных одноразовых масок, перчаток, дезинфицирующих салфеток.

12. Внести в постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 18 октября 2021 года № 139 "О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" следующие изменения:

12.1. В подпункте 1.1 пункта 1:

12.1.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:

"1.1. Торговли (за исключением оказания услуг торговли в аптечных учреждениях, объектах розничной торговли, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости), осуществление деятельности в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений, гостиниц и прочих мест для временного проживания:".

12.1.2. В абзаце втором слово "Нижневартовск," исключить.

12.1.3. Абзац третий после слова "городах" дополнить словом "Нижневартовск,".

13. Правовые акты Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, устанавливающие меры по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, действуют в части, не противоречащей настоящему постановлению.

14. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Н.В.Комарова





Приложение к постановлению Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25 октября 2021 года № 145





Перечень исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, функционирование которых обеспечивается в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 20 октября 2021 года № 595 "Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре-ноябре 2021 г."

1. Аппарат Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

2. Представительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры при Правительстве Российской Федерации и в субъектах Российской Федерации

3. Департамент гражданской защиты населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

4. Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

5. Департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

6. Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

7. Департамент информационных технологий и цифрового развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

8. Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

9. Департамент недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

10. Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

11. Департамент общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

12. Департамент промышленности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

13. Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

14. Департамент строительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

15. Департамент физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

16. Департамент финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

17. Департамент экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

18. Служба жилищного и строительного надзора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

19. Служба по делам архивов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

20. Служба по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений Ханты-Мансийского автономного округа - Югры







