Исследование: какое будущее пророчат россияне автопрому через 10 лет

СберАвто и Rambler&Co провели исследование среди пользователей ко Дню автомобилиста (31 октября). Компании выяснили, какое будущее пророчат россияне автопрому через 10 лет и как сейчас они предпочитают покупать машины. В опросе приняли участие 10 496 человек по всей России.

Оказалось, что 23% россиян верят, что через 10 лет произойдет массовый переход на альтернативное топливо, а 6% уверены, что появятся массовые беспилотные автомобили. Некоторые участники исследования отметили, что каршеринг и подписка на авто станут более востребованными (13%). Еще 13% надеются, что автомобили будут более доступными. Почти половина опрошенных (41%) считает, что машины китайского производства займут первые строчки продаж во всем мире, и лишь 5% уверены, что личного транспорта на дорогах станет меньше

В то же время сейчас 40% опрошенных хотели бы купить новый автомобиль с помощью своих средств, 20% рассматривают покупку новой машины в кредит. 33% готовы купить автомобиль с пробегом за наличные средства, а 7% рассматривают покупку такого авто в кредит.

Четверть опрошенных интересуются автомобилями в ценовой категории от 500 тысяч рублей до 1 млн. Еще 20% готовы заплатить за автомобиль до 1,5 млн, 14% - от 1,5 до 2 млн. Покупку от 2 до 3 млн рублей рассматривают 15% опрошенных, а свыше 3 млн - только 10% россиян. 16% россиян интересуются только бюджетным сегментом до 500 тысяч рублей.