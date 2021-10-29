Кардиолог назвала главного виновника инфаркта по личному опыту врачей

Есть распространенное мнение, что врачи в силу профессии болеют меньше. Действительно, считается, что медики обладают некими тайными знаниями, которых нет у несвязанных с профессией людей, подтвердила кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич. По крайней мере, так рассуждает большинство пациентов, уточнила врач. Однако на практике все происходит по-другому.

"Статистика печальная. Врачи, в среднем, живут на 10-12% меньше, чем их сверстники. Случаев инфарктов среди врачей больше, в среднем, на 30%, относительно людей, не связанных с профессией", - отметила кардиолог.

Одна из причин - врачи при недомогании очень редко обращаются за медицинской помощью.

"Врачи - это глубокие невротики, которые берут на себя все проблемы пациентов в силу повышенного чувства ответственности. Любая неудача в лечении воспринимается как личная ошибка специалиста. Так, по данным американской ассоциации терапевтов, у 36% врачей общей практики есть клинически выраженная депрессия", - рассказала кандидат медицинских наук.

Именно стрессы серьезно влияют на здоровье, возникновение хронических болезней, снижая продолжительность жизни, отметила Анна Кореневич, указав на "печальный опыт врачей". "Опыт, знания, доступность лекарств не помогает врачам противостоять серьезным эмоциональным проблемам", - заключила кардиолог.

Материал об этом опубликован на канале доктора в YouTube.

Ранее Анна Кореневич назвала предшествующий инфаркту странный симптом. "Даже если у человека боли в животе, спине, надо начинать обследование с кардиограммы", - подчеркнула врач.