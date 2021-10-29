Microsoft стала самой дорогой компанией в мире

Капитализация Microsoft составила около 2,46 трлн долларов, сделав ее самой дорогой компанией в мире. Об этом свидетельствуют данные Нью-Йоркской фондовой биржи.

На этом фоне цена акций Apple - главного конкурента Microsoft - упала почти на 4% после публикации данных квартальной отчетности.

Отчетность Microsoft, наоборот, вызвала позитивную реакцию на рынке и привела к росту акций компании примерно на 1%.

Ранее стало известно, что Apple получила 75% прибыли мирового рынка смартфонов во втором квартале текущего года.