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29.10.2021 01:29
Рубрика: Общество

Невролог перечислила симптомы начинающегося инсульта

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Признаками начинающегося инсульта могут быть сильная головная боль, нарушение мышления и речи. Об этом рассказала заведующая отделением неврологии Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова, кандидат медицинских наук, врач-невролог Татьяна Маневич.

Фото: iStock
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"Возникает слабость и неловкость в конечностях: например, человек не может одновременно поднять обе руки", - цитирует эксперта РИА Новости. По словам Маневич, также больной чувствует головокружение, происходит нарушение координации движений, двоение перед глазами, онемение лица, рук и ног. Явным признаком инсульта является "кривая улыбка" - перекос лица.

Невролог подчеркнула: если появились вышеперечисленные симптомы - необходимо срочно вызвать скорую помощь или доставить человека в ближайшую больницу. Нельзя заниматься самолечением и ждать, что все пройдет само. Только в первые 4 часа лечение максимально эффективно, в этом случае есть шанс спасти мозг от серьезных повреждений, подчеркнула Маневич.

Ранее был опубликован список продуктов, которые способны снизить риск инсульта и сердечно-сосудистых заболеваний. Ученым удалось выяснить, что частое потребление фруктов, овощей, клетчатки, молока, сыра или йогурта было связано с более низким риском ишемического инсульта. В частности, на каждые дополнительные 200 граммов фруктов и овощей, которые ежедневное съедал человек, относительный риск ишемического инсульта был ниже на 13 процентов.

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