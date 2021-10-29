Новый Mitsubishi Outlander PHEV остался верен себе: раскрыты все характеристики

"РГ" рассказывала о новом гибридном Mitsubishi Outlander PHEV, однако на момент публикации были объявлены не все характеристики кроссовера. Теперь появились данные о мощности силовой установки, которая сохранила своё место вопреки тотальной унификации ради увеличения прибыли.

До последнего не верилось, что Outlander PHEV получит собственную силовую установку, а не ниссановский e-Four, ведь платформы у машин одинаковые, и использовать разные агрегаты в рамках новой модели бизнеса Renault Group - расточительство, с которым борется Лука де Мео, провозгласивший курс на тотальную унификацию.

Тем не менее, Outlander PHEV получил модернизированный гибрид собственной разработки, в котором отдача переднего и заднего электромоторов выросла до 116 и 136 л.с., у предшественника они выдавали 82 и 90 л.с. Показатели пикового крутящего момента у новинки составляют 255 и 195 Нм против 195 и 137 Нм у предшественника.

Как и предполагалось, атмосферный двигатель объёмом 2.4 литра остался прежним, его мощность - 133 л.с. По умолчанию на него возложена функция генератора, а подключение к работе в качестве тягового элемента происходит на высоких скоростях или на сложных поверхностях.

Система полного привода получила улучшенную систему векторизации крутящего момента: тяга распределяется между колёсами при помощи педали тормоза (AYC (Active Yaw Control), но теперь это происходит и на задней оси. Среди новых функций - управление скоростью при помощи одной педали газа, степень рекуперации регулируется лепестками за рулевым колесом.

Новый Outlander PHEV впервые за свою карьеру получил третий ряд сидений. И это при том, что кроссовер стал мощнее, а объём бензобака увеличен с 45 до 56 литров. Дело в новой компоновке электрических агрегатов и уменьшении их размеров.

Гибридная трансмиссия имеет семь режимов. Дальность хода на одной зарядке - до 87 км по циклу WLTP, что перекрывает показатель, например, плагин-гибридного Kia Sorento - 50 км.

Продажи Mitsubishi Outlander PHEV нового поколения начнутся в Японии в декабре, цена уже объявлена - 4 621 000 йен (2.84 млн рублей). В США модель появится во второй половине следующего года, в России гибрид можно не ждать вовсе.

Фото: Пресс-служба Mitsubishi.