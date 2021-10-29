Нутрициолог рассказала, кому не стоит есть бананы

Бананы стоит исключить из рациона людям с сахарным диабетом, а также тем, у кого отмечается инсулинорезистентность. Все дело в том, что эти фрукты имеют высокий гликемический индекс: после их употребления резко повышается уровень сахара в крови.

Об этом РИА Новости рассказала нутрициолог Алена Степанова. По ее словам, данным свойством обладают в первую очередь спелые бананы. Избегать их стоит также при диарее и синдроме раздраженного кишечника, опять же из-за наличия в плодах сахаридов.

Вместе с тем для большинства людей бананы скорее полезны. Как отметила Алена Степанова, они являются ценным источником триптофана, предшественника серотонина - гормона радости. Также бананы содержат инулин - один из видов растворимой клетчатки, что благоприятно сказывается на опорожнении кишечника. А растворимая клетчатка является пребиотиком - "едой" для бактерий, которые заселяют кишечник.

Помимо этого в бананах содержится много калия - данный микроэлемент необходим для работы мышц и сердца. Кроме того эти желтые фрукты способствуют нормализации давления.