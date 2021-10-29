Путин призвал "выдавить" жуликов из лесной и рыбной отрасли

Президент провел встречу с главой Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным в Кремле.

За 20 лет "служба преобразилась и стала полноценной финансовой разведкой в прямом смысле этого слова", - оценил Владимир Путин.

Комментируя доклад Юрия Чиханчина, президент отметил необходимость "выдавить жуликов" из лесной и рыбной отраслей. По словам главы Росфинмониторинга, эти сферы - "самые криминальные на сегодняшний день".

"Эта задача стоит, самая главная. Она здесь отмечена. В следующий раз обязательно постараюсь доложить о результатах", - пообещал докладчик. "Пытаемся навести порядок", - заверил он.