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29.10.2021 21:27
Рубрика: Власть

Путину доложили о пресечении финансовой деятельности более 15 тысяч террористов

Текст: Кира Латухина

Пресечена финансовая деятельность свыше 15 тысяч террористов, из них около 850 - иностранцы, рассказал на встрече с президентом в Кремле директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин.

Фото: Евгений Паулин / РИА Новости
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"Совместно с Национальным антитеррористическим комитетом, ФСБ, МВД, Следственным комитетом ведется достаточно серьезная работа. За последнее время пресечена финансовая деятельность более 15 тысяч террористов, из них порядка 850 - это иностранные граждане. На сегодняшний день блокируется почти 100 процентов активов всех, имеющих отношение к терроризму", - сообщил Чиханчин.

"Что касается террорганизаций - я так вижу, что используют и компьютерные игры для перемещения финансов?" - спросил Владимир Путин. "Внутриигровая валюта называется, когда в интернете играют в стрелялки, условно говоря, и вместо расчетов за оружие, за игрока идет оплата террористам. Это серьезная проблема, мы сейчас как раз пытаемся построить модель поведения террориста, совместно с ФСБ выстраиваем", - пояснил собеседник.

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