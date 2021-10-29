Собянин: Большинство предприятий Москвы соблюдает предписания властей

Большинство предприятий Москвы в нерабочие дни соблюдает предписания городских властей. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия-1".

"Что касается первых дней, мы видим, что подавляющее большинство предприятий четко соблюдает норму, установленную указом президента, решения городских властей и служб Роспотребнадзора. Эта радует и дает надежду, что эта мера будет реально работать", - заявил он.

Соблюдение режима нерабочих дней, по его словам, на предприятиях города регулярно проверяют. Нарушителей подвергают административным штрафам. Но оценить эффективность режима нерабочих дней можно будет только после их окончания: "Надеемся, что после этого мы будем нормально работать и город будет жить обычной жизнью".