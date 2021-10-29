Трое ивановцев получили тяжелые травмы в ДТП с автобусом

Три человека госпитализированы в тяжелом состоянии с места столкновения легковушки с междугородным автобусом в Ивановской области.

- В результате аварии серьезно пострадали водитель и пассажиры Ford Focus, - сообщили в прокуратуре региона. Ведомство начало проверку компании-владельца автобуса на предмет соблюдения требований к пассажирским перевозкам и безопасности дорожного движения.

Полиция сообщила о 12 пострадавших в аварии: большинство из них пассажиры рейсового автобуса, следовавшего из Иванова в Фурманов. В 15.25 у поворота к деревне Баскаково в автобус врезался выехавший на встречную полосу Ford Focus. В пресс-службе УМВД предупредили, что данные по пострадавшим предварительные, их число может возрасти.