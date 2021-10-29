Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Текст:   Нина Егоршева 
12:57 29.10.2021

Аренда малогабаритных квартир в России за год подорожала на 11%

Аренда квартир-студий и малогабаритных однушек в России за год подорожала в среднем на 11% - до 13 тысяч рублей в месяц. Заметнее всего цены росли в Сочи, Магнитогорске и Улан-Удэ. Такие данные содержатся в исследовании федерального портала "Мир квартир".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

По данным авторов исследования, стоимость съемных малогабариток сильнее всего росла в тех городах, где наблюдался подъем цен на квартиры в целом. Арендное жилье также подорожало из-за того, что часть покупателей отказались от идеи обзавестись собственными квадратными метрами, передает ТАСС.

Фото: istock
Изменение условий ипотеки спровоцировало рост арендных ставок

В "Мире квартир" также уточнили, что существенная компенсация произошла там, где ставки аренды совсем низкие. Это Киров, Магнитогорск, Махачкала, Иваново, Владимир, Кемерово. В этих городах арендодатели, подняв ценники всего на 1,5-2 тысячи рублей, обеспечили прирост цен более чем на 20%.

Эксперты констатируют, что в целом по стране населенных пунктов с дешевым арендным жильем становится все меньше. Так, если год назад снять квартиру дешевле 10 тысяч рублей можно было в 28 городах, то сейчас - только в 17. Из 70 рассмотренных в исследовании городов аренда маленьких квартир подешевела только в четырех: Курске, Ульяновске, Якутске и Ярославле.

Ранее в консалтинговой группе SRG сообщили, что быстрее всего квартиры на вторичном рынке сегодня дорожают на Кубани, в Екатеринбурге и Нижнем Новгороде.

Сейчас читают

ЖКХ
27.10.2021

В нерабочие дни появится возможность сэкономить на коммуналке

В нерабочие дни появится возможность сэкономить на коммуналке

Есть случаи, когда собственник квартиры вправе просить перерасчет оплаты коммунальных услуг у управляющей компании или ресурсоснабжающей организации. И сократить итоговую сумму. Как это делается, рассказала эксперт "РГ"

Ипотека
25.10.2021

Эксперты оценили предложение увеличить лимиты льготной ипотеки

Эксперты оценили предложение увеличить лимиты льготной ипотеки

Увеличить лимит кредитов по программе льготной ипотеки c 3 до 4 млн рублей предложил гендиректор компании "Дом.РФ" Виталий Мутко на заседании комитета по финансовому рынку Госдумы. Но эксперты считают, что суммы в 4 млн тоже будет недостаточно

ЖКХ
25.10.2021

Как собственники квартир смогут проверить надежность управляющей компании

Как собственники квартир смогут проверить надежность управляющей компании

Жильцам многоквартирных домов очень важно выбрать надежную управляющую компанию и не попасть на крючок мошенников. Эксперт комитета ТПП РФ по предпринимательству в ЖКХ Сусана Киракосян рассказала, как можно проверить УК на надежность