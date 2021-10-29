Аренда малогабаритных квартир в России за год подорожала на 11%

Аренда квартир-студий и малогабаритных однушек в России за год подорожала в среднем на 11% - до 13 тысяч рублей в месяц. Заметнее всего цены росли в Сочи, Магнитогорске и Улан-Удэ. Такие данные содержатся в исследовании федерального портала "Мир квартир".

По данным авторов исследования, стоимость съемных малогабариток сильнее всего росла в тех городах, где наблюдался подъем цен на квартиры в целом. Арендное жилье также подорожало из-за того, что часть покупателей отказались от идеи обзавестись собственными квадратными метрами, передает ТАСС.

В "Мире квартир" также уточнили, что существенная компенсация произошла там, где ставки аренды совсем низкие. Это Киров, Магнитогорск, Махачкала, Иваново, Владимир, Кемерово. В этих городах арендодатели, подняв ценники всего на 1,5-2 тысячи рублей, обеспечили прирост цен более чем на 20%.

Эксперты констатируют, что в целом по стране населенных пунктов с дешевым арендным жильем становится все меньше. Так, если год назад снять квартиру дешевле 10 тысяч рублей можно было в 28 городах, то сейчас - только в 17. Из 70 рассмотренных в исследовании городов аренда маленьких квартир подешевела только в четырех: Курске, Ульяновске, Якутске и Ярославле.

Ранее в консалтинговой группе SRG сообщили, что быстрее всего квартиры на вторичном рынке сегодня дорожают на Кубани, в Екатеринбурге и Нижнем Новгороде.