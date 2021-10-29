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29.10.2021 04:35
Рубрика: Культура

Якутский исторический фильм презентовали в Доме кино в Москве

Текст: Сергей Набивачев

В Доме кино представили снятый в Якутии исторический фильм "Тыгын Дархан". В начале ноября масштабный киноэпос уйдет в широкий прокат в России и странах СНГ. Начало показов приурочат к Дню народного единства, 100-летию Якутской АССР и 390-летию вхождения Якутии в состав России.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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Крупнейший фильм в истории якутской киноиндустрии является экранизацией одноименного романа писателя Василия Яковлева (известен под псевдонимом Далан). Режиссером-постановщиком стал Никита Аржаков, главную роль исполнил Ньургун Бэчигэн, сообщается на официальном информационном портале Республики Саха (Якутия).

Тыгын Дархан - реальная историческая личность, глава рода, который, как считается, объединил племена и роды в народ саха. События киноленты происходят в XVI-XVII веках.

- Российская история - очень глубокая, очень мощная, мы не должны ее забывать. Россия состоит из многоцветья самых разных узоров, которые составляют единое целое, - заявил Никита Аржаков.

Для фильма создали более 3500 костюмов и более 200 сооружений.

- Благодаря жителям республики получился истинно народный фильм, в котором участвовали все - от мала до велика. Приходили семьями, с маленькими детьми, не хотели покидать съемочную площадку. Съемки проходили и в минус 61 градус на Полюсе холода в Верхоянье, и в летнюю жару - плюс 39 градусов на солнце, - рассказала продюсер картины Вера Филиппова.

Ожидается, что в следующем году лента выйдет в международный прокат.

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