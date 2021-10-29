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29.10.2021 14:38
Рубрика: Власть

Нижегородским ресторанам разрешили работать навынос

Текст: Татьяна Ермошкина (Нижний Новгород)

Рестораны Нижнего Новгорода могут работать навынос. Такую поправку в указ "О введении режима повышенной готовности" внес губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Фото: Сергей Николаев
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С 25 октября и по сегодняшний день рестораны работали только на доставку. 27 октября нижегородские рестораторы написали официальное письмо на имя губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

- Принятые меры ограничений в Нижегородской области в отношении общепита являются одними из наиболее жестких по России. Десятки тысяч сотрудников могут покинуть отрасль - в связи с наличием ограничений на работу и отсутствием перспектив. С учетом их семей, поставщиков и подрядчиков этот эффект распространяется более чем на 100 000 человек. Те рестораны, которые работают на доставке, с 5-10 процентами выручки от обычного оборота не могут покрыть аренду, платежи ЖКУ и оплату труда. Под угрозой закрытия 90 процентов работающих ресторанов, - написано в письме, подписанном рестораторами.

Они попросили разрешить работу ресторанов по QR-кодам с соблюдением всех мер безопасности. После у них состоялась онлайн-встреча с заместителем губернатора Нижегородской области Андреем Саносяном. Рестораторов услышали и пошли им на маленькие, но все-таки уступки - разрешили работать на вынос.

Как рассказал "РГ" глава Представительства Федерации рестораторов и отельеров (ФРиО) в Нижнем Новгороде Александр Котюсов, эта поправка важна для всего ресторанного бизнеса.

Фото: iStock
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Теперь нижегородцы могут позвонить в любимый ресторан, сделать заказ к определенному времени и прийти за ним. На входе ресторана будет стоять стол, на который бесконтактным методом будет выставляться упакованный заказ. Клиент должен осуществить бесконтактную оплату и забрать еду. Конечно, такой метод может серьезно поддержать рестораны, которые находятся в офисных центрах. Рестораны на улицах, удаленных от офисов и жилых многоэтажек, вряд ли смогут продолжать работу в сложившихся условиях. Особенно пострадает "ресторанная улица" Нижнего Новгорода - Рождественская.

"Сейчас мы с группой крупных рестораторов города вырабатываем комплекс мер по поддержке ресторанного бизнеса Нижнего Новгорода. И через несколько дней предложим его на рассмотрение губернатору Нижегородской области Глебу Сергеевичу Никитину", - заключил Александр Котюсов.

Тем временем

В указ губернатора Нижегородской области также внесены следующие изменения: лицам от 60 лет необходимо соблюдать режим самоизоляции (за исключением имеющих сертификат о вакцинации от коронавируса или сертификат об иммунизации). Тем, кто старше 60 лет и имеет сертификат, самоизоляция лишь рекомендована.

Работодателям надо в приоритетном порядке переводить работников от 60 лет и старше (было от 65) на дистанционную работу. Также работодателям рекомендовано освобождать сотрудников от работы на два дня, с сохранением зарплаты, при прохождении вакцинации против COVID-19.

В регионах Власть Работа власти Регионы Общество Здоровье Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область Нижний Новгород Пандемия коронавируса COVID-19

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