В Мордовии закроются все столовые и рестораны

В период нерабочих дней, объявленных по всей стране с 30 октября по 7 ноября, в Мордовии будут введены дополнительные ограничения. Так, в республике прекратят работу все заведения общепита - от столовых и буфетов до ресторанов и кафе, за исключением обслуживания на вынос и доставки заказов.

Соответствующее решение принято на заседании регионального оперштаба, состоявшегося накануне вечером. Кроме того, всем гражданам категории 60+ предписано в эти дни находиться дома на самоизоляции. Как сообщила пресс-служба главы РМ, им разрешено лишь ходить в ближайшие точки приобретения товаров и услуг, а при необходимости - на работу, обращаться за медпомощью, выгуливать домашних животных.

С учетом сложной эпидситуации в республике был также расширен список объектов, которые можно посещать лишь при предъявлении QR-кода. Теперь в этот перечень входят и торговые комплексы площадью более 400 квадратных метров.

Те же, кто имеет противопоказания к вакцинации, могут посещать такие объекты при наличии справки о медотводе и отрицательного ПЦР-теста, полученного не позднее, чем за 72 часа.

Еще одно новшество: все невакцинированные работники, имеющие хронические заболевания (сахарный диабет, бронхиальная астма, болезнь почек, онкология), а также те, кто перенес инфаркт либо инсульт, переводятся на "удаленку".

Для того чтобы пассажиры общественного транспорта могли соблюдать социальную дистанцию в полтора метра, была поставлена задача увеличить число автобусов и троллейбусов на маршрутах, сократив интервалы движения. При этом контроль за соблюдением масочного режима будет усилен.

А работодателям региона рекомендовано предоставлять привившимся от коронавируса сотрудникам по два оплачиваемых выходных.

По данным оперштаба, за последнюю неделю в Мордовии госпитализировано 1388 человек. Ежедневно фиксируется около 150 случаев заболевания. На кислородной поддержке в больницах находятся более 1600 человек, более 130 - на ИВЛ.

Кстати

На заседании обсуждались и многочисленные жалобы жителей Мордовии на очереди в банках и в отделениях "Почты России". Эту проблему региональные власти не могут решить уже почти четыре месяца - после отзыва лицензии у местного "КС-банка", являвшегося партнером проекта "Единая социальная карта Республики Мордовия" и принимавшего коммунальные платежи без комиссии, в республике продолжается финансовый коллапс. Причем основная часть людей, стоящих в бесконечных очередях за новыми социальными картами и на оплату счетов ЖКУ, - пенсионеры и инвалиды. Глава РМ Артем Здунов поручил вице-премьеру Наталье Таркаевой взять этот вопрос на особый контроль, отметив, что в следующем месяце такой проблемы быть не должно.