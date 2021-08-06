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06.08.2021 13:41
Рубрика: Экономика

В Мордовии заработала "горячая линия" для вкладчиков КС-Банка

Текст: Валентина Зотикова (Саранск)

В связи с отзывом лицензии у КС-Банка в республике заработала "горячая линия" для вкладчиков кредитной организации.

Фото: iStock
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Как сообщила пресс-служба главы РМ, такое решение было принято на состоявшемся сегодня заседании оперативного штаба по преодолению социально-экономических последствий сложившейся ситуации. Уполномоченный по правам предпринимателей в регионе Елена Юрченкова отметила, что организована и уже начала работать "горячая линия" - граждане и организации могут обращаться по телефону (8342) 39-11-77. Кроме того, предприниматели могут решать вопросы, связавшись с бизнес-омбудсменом - (8342) 39-15-74.

Тем временем отделение Пенсионного фонда по Республике Мордовия пояснило, что всем получателям пенсий и иных соцвыплат через КС Банк следует подать заявление о смене доставки пенсии, указав реквизиты нового счета в другом банке, либо выбрав почту в качестве доставщика. Сделать это можно в режиме онлайн, так и лично, обратившись в клиентскую службу ПФР либо в МФЦ. Кроме того, заявление можно направить по почте.

- Заявления о доставке пенсий могут быть представлены через представителя (конечно же, с письменного согласия пенсионера) либо при тех же условиях это можно сделать в настоящее время через работодателя, если пенсионер продолжает трудиться, - уточнили в отделении ПФР по РМ.

Как ранее писала "РГ", в пятницу ЦБ отозвал лицензию у саранского КС Банка в связи с тем, что кредитная организация искусственно улучшала свои финансовые показатели, а также нарушала законодательство, регулирующее банковскую деятельность.

Это уже второе в текущем году подобное решение в отношении кредитных организаций Мордовии. В конце июня лицензии лишился саранский Актив-Банк.

Справка "РГ"

Поскольку КС Банк является участником системы страхования вкладов, суммы вкладов будут возвращены - но не более 1,4 миллиона рублей в совокупности на одного вкладчика (включая начисленные проценты по вкладам). Выплаты, которые производятся Агентством по страхованию вкладов, начнутся не позднее 20 августа. Подробную информацию можно получить круглосуточно по телефону "горячей линии" Агентства (8 800 200-08-05 ), а также на сайте в разделе "Страхование вкладов/Страховые случаи".

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