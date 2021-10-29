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29.10.2021 15:00
Рубрика: Происшествия

В СК прокомментировали приговор по первому делу "Зимней вишни"

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)

Реальные сроки лишения свободы получили сегодня по приговору Заводского райсуда Кемерова все восемь фигурантов первого уголовного дела о трагедии в ТРЦ "Зимняя вишня". В причинах трагедии, произошедшей 25 марта 2018-го и унесшей жизни 60 человек, опытнейшие специалисты центрального аппарата СК РФ разбирались больше трех лет.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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По уголовному делу признали потерпевшими и допросили более 450 человек, включая 83 родственников жертв пожара. Чтобы восстановить картину происходившего в кинозале, где погибло больше всего людей, понадобился целый комплекс следственных экспериментов. В том числе с участием статистов, специалистов-техников, экспертов-психологов и фоноскопистов. В общей сложности было проведено более четырехсот судебно-медицинских, молекулярно-генетических, пожарнотехнических и других экспертиз. Так, исходя из результатов правовой экспертизы, в совокупности с другими доказательствами следствие установило конкретные недостатки спасательной операции, а также то, что руководство регионального МЧС не проводило необходимые проверки в ТРЦ.

- В ходе предварительного расследования группой из более ста следователей поминутно восстановлены все события 25 марта 2018-го, выяснены причины, повлекшие десятки жертв, и собраны доказательства, подтверждающие выдвинутые следствием версии, - подчеркнула официальный представитель СУ СК ПФ Светлана Петренко.

Тщательный анализ всех обстоятельств трагедии позволил определить круг лиц, чьи неверные действия и некомпетентные решения привели к массовой гибели людей. В итоге суд счел представленные доказательства достаточными для того, чтобы восемь фигурантов были признаны виновными по трем уголовным статьям.

Руководители ТРЦ Юлия Богданова, Надежда Судденок и Георгий Соболев осуждены на 14, 13,5 и 11 лет заключения соответственно. Представители компании "Системный интегратор" Игорь Полозиненко и Александр Никитин - на 6,5 и 5,5 года лишения свободы. Охранник Сергей Антюшин приговорен к восьми годам, а пожарные Сергей Генин и Андрей Бурсин - к пяти и шести годам заключения. Все осужденные будут отбывать сроки в колонии общего режима.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область Кемерово Суд по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове

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