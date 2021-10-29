Защита осужденных по первому делу "Зимней вишни" обжалует приговор

Адвокаты руководителей ТРЦ "Зимняя вишня" Юлии Богдановой и Надежды Судденок, а также охранника Сергея Антюшина обжалуют приговор, вынесенный сегодня Заводским райсудом Кемерова в отношении их подзащитных.

- Мы конечно же будем обжаловать приговор. Предстоит его перечитать и ознакомиться с протоколом судебного заседания, чтобы выработать какую-то позицию. Приговор действительно достаточно суровый. По аналогичным статьям, хоть и не при аналогичных обстоятельствах, не дай бог (это дело конечно же исключительное), но тем не менее, сроки дают существенно меньшие, - завила адвокат Антюшина Анастасия Коледенко.

Намерение обжаловать решение суда высказали и адвокаты Богдановой и Судденок Людмила Левашова и Андрей Пропостин.

Как писала "РГ", в качестве наказания Антюшину назначили восемь, Богдановой - 14, а Судденок - 13,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Заменить реальные сроки принудительными работами судья Николай Быданцев возможным не счел.

Оглашение приговора будет продолжено 8 ноября, поскольку еще предстоит решить вопрос о взыскании конкретных сумм в пользу потерпевших, а также определиться, с кого конкретно они будут взысканы.