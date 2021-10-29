На Апатитской ТЭЦ в Заполярье сообщили подробности инцидента с возгоранием

Инцидент на Апатитской ТЭЦ, о котором ранее сообщили в ГУ МЧС России по Мурманской области, не привел к пожару. Об этом заявили в пресс-службе филиала "Кольский" компании ТГК-1, в который входит Апатитская ТЭЦ.

- В производственном помещении Апатитской ТЭЦ произошло самовозгорание угольной пыли, - добавили в пресс-службе. - Оперативно на место прибыл пожарный расчет. Эвакуация персонала не проводилась.

Самовозгорание произошло на неиспользуемой площадке, где расположен выведенный в ремонт котел, подчеркнули в ТГК-1. Инцидент не привел к пожару и не повлиял на работу основного оборудования. Теплоснабжение объектов, подключенных к ТЭЦ, ведется в штатном режиме.