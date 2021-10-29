Повесивший свой портрет в Эрмитаже блогер принес извинения

Петербургский блогер Кирилл Смородин принес публичные извинения за то, что повесил свой портрет на стену Военной галереи 1812 года в Эрмитаже.

На своей странице в Instagram петербуржец назвал этот поступок неудачной шуткой. По словам Смородина, у него не было умысла причинить вред музею или кого-то оскорбить. Он увлекается историей 19 века и, в частности, периода войн с Наполеоном. Желание приблизиться к их героям побудило блогера с помощью фотошопа изготовить свое изображение в мундире участника Отечественной войны 1812 года. Портрет он прикрепил на скотч.

Петербуржец также сообщил, что связался с представителями Эрмитажа и выразил желание исправить ситуацию. В частности, он предложил музею свои услуги в качестве волонтера.

Напомним, смотритель музея снял портрет, размещенный посетителем, как только заметил на стене посторонний предмет. Эрмитаж установил личность посетителя и обратился в прокуратуру с заявлением о проверке его действий на предмет возможного нарушения законодательства - публичного оскорбления памяти защитников Отечества.