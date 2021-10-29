В НАО начала действовать система QR-кодов

С сегодняшнего дня в НАО начала работать система QR-кодов. Решение об этом принято на заседании штаба по профилактике новой коронавирусной инфекции.

- Ситуация в регионе очень тяжелая, и она только ухудшается. Растет заболеваемость, летальность, смертность от постковидных состояний. Самое страшное, что количество заболевших увеличивается, а количество наших медиков - нет, - сказала в главный государственный санитарный врач по НАО Наталья Кирхар.

По информации пресс-службы правительства, ежедневно в регионе регистрируется 16-18 случаев заболевания коронавирусом. За последнюю неделю болезнь унесла жизни семи человек.

- Главная задача сейчас - разорвать эпидемиологическую цепочку, остановить прирост числа заболевших, остановить смертность. Сейчас мы практически каждый день теряем по одному пациенту, это очень большие и цифры, - отметила руководитель Департамента здравоохранения НАО Елена Левина.

На фоне тяжелой ситуации с заболеваемостью COVID-19 принято решение ввести в регионе QR-коды для посещения общественных мест и мероприятий с пятницы, 29 октября. Ранее введение этой нормы было перенесено на неопределенный срок. Решение согласовано управлением Роспотребнадзора по НАО и всеми участниками штаба.

QR-код надо предъявлять при посещении спортивных объектов (залов, фитнес-центров, бассейнов, катков, теннисных кортов, боулинг-клубов, тиров, центров активного отдыха), организаций дополнительного образования, учреждений культуры, искусства и досуга, кинотеатров, организации общественного питания и сферы услуг (салонов красоты, косметических, СПА и массажных салонов, соляриев, саун и иные подобных объектов за исключением общественных бань).

К QR-коду и документам, к нему приравненным, относятся: QR-код о прохождении вакцинации не более 1 года назад, QR-код о перенесенном заболевании не более 6 месяцев назад, также принимаются справки о прививках или факте болезни. Заменить эти документы может отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее, чем за три дня до предъявления, или же медотвод. Но к последнему документу необходимо прилагать отрицательный свежий ПЦР-тест.

Все эти ограничения не распространяются на несовершеннолетних.

Вместе с тем, предъявлять QR-код и документы, к нему приравненные, не требуется при посещении лыжероллерных трасс и других объектов на открытом воздухе, организаций общепита для получения услуг на вынос, учреждений дополнительного образования, культуры, спортивных объектов при условии сопровождения несовершеннолетних детей к месту оказания им услуг и обратно. Кроме того, QR-коды в НАО не нужно предъявлять "при посещении общественных мест в целях, не связанных непосредственно с получением услуг".