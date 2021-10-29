В Петербурге пожилым официально разрешили не получать QR-коды

В Петербурге обновили методические рекомендации по проверке антиковидных документов. Гражданам старше 60 лет теперь можно предъявлять не QR-код, а справку о вакцинации или перенесенном заболевании, выданную медучреждением. Об этом сообщил вице-губернатор Северной столицы Борис Пиотровский.

На справке обязательно должна стоять печать врача или медучреждения. Такие документы выдаются всем при прохождении вакцинации или при лечении от коронавируса. И в большинстве регионов их принимают в качестве антиковидных документов.

Дело в том, что для получения заветного QR-кода необходим подтвержденный аккаунт на "Госуслугах". Однако у многих пожилых людей такого аккаунта нет, и нет, например, компьютера или смартфона, чтобы зарегистрироваться.

Вторая проблема - подтверждение учетной записи. Аккаунт можно подтвердить не выходя из дома, если есть мобильное приложение банков, однако часть пенсионеров получают пенсию на почте, и у них нет банковских карт, не говоря уже о банковских приложениях. Соответственно, у них есть два пути подтверждения аккаунта - получить код по почте спустя несколько дней после запроса или же в МФЦ. В многофункциональном центре аккаунт подтверждают сразу, но необходим личный визит.

Проанализировав все обстоятельства, власти города разрешили гражданам старше 60 лет предоставлять в качестве антиковидного документа справку, код получать не обязательно. Накануне информация об этом прозвучала на совещании, посвященном введению антиковидных документов в общественных местах, сейчас все закреплено официально.

Вторая категория граждан, которые могут обойтись без QR-кода - это иностранцы. Они не могут в принципе зарегистрироваться на "Госуслугах", но активно вакцинируются "Спутником Лайт" на коммерческой основе. Им разрешат также предъявлять справки.

Также в новых правилах закреплено требование о предъявлении ПЦР-теста вместе с медотводом.

Стоит отметить, что вместе с антиковидными документами городские власти просят предъявлять удостоверение личности.