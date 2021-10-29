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29.10.2021 08:50
Рубрика: Власть

Льготные кредиты получат первые 38 туристических проектов

Текст: Евгений Гайва
Первые 38 туристических проектов получат льготные кредиты на сумму 140 млн рублей, сообщили в пресс-службе вице-премьера Дмитрия Чернышенко. Перечень одобренных Ростуризмом проектов согласовала Подкомиссия правительственной комиссии по туризму.

Кредиты инвесторам будут предоставляться на срок до 15 лет, государство будет субсидировать банкам сумму в размере ставки рефинансирования. В итоге для инвестора ставка по кредиту составит 3-5% годовых.

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
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Объем инвестиций по первым 38 одобренным проектам составит около 200 млрд рублей, из которых 140 млрд рублей будут привлечены бизнесом в виде льготных кредитов, отметил Дмитрий Чернышенко. Это позволит уже в ближайшие 2-3 года создать около 14 тысяч новых современных номеров различных категорий звездности. Первые проекты по реконструкции будут готовы уже в следующем году, заметил вице-премьер.

Льготное кредитование - новая мера поддержки отрасли, которая впервые в этом году реализуется в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Проекты для отбора в Ростуризм предоставляют уполномоченные банки. После этого их должна одобрить Подкомиссия правительственной комиссии по туризму.

Как пояснила руководитель Ростуризма Зарина Догузова, 75% одобренных проектов будут находиться под управлением федеральных и международных гостиничных операторов, таких как Алеан, Космос, Азимут, Hilton, Accor (Mercure), Holiday inn, Marriot International, Sheraton, Novotel, Рэдиссон. Присутствие таких операторов гарантирует качество предоставляемых услуг, высокий уровень сервиса и безопасности, а также создает конкурентную среду в отрасли, заметила она.

Поддержка оказана проектам на курортных территориях, где остро не хватает качественной круглогодичной туристической инфраструктуры. Более половины поддержанного номерного фонда - около 9 тысяч номеров из 14 тысяч будет создано в Республике Крым, Краснодарском и Ставропольском крае, Калининградской, Ярославской и Тверской области, Карачаево-Черкессии. Еще около одной тысячи номеров поддержано в Сибири и на Дальнем Востоке - в Шерегеше, на Байкале, в Приморском крае и Сахалинской области.

По словам генерального директора корпорации "Туризм.РФ" Сергея Суханова, Подкомиссия оперативно утвердила перечень заемщиков, проекты которых находятся в высокой степени проработки. Всего до 2024 года на программу в рамках национального проекта запланировано почти 19 млрд рублей, эти средства предусмотрены на субсидирование банкам процентной ставки. Вместе с возможностью софинансирования корпорацией проектов на условиях государственно-частного партнерства, это поможет в короткие сроки достичь целей нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства".

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