На Кубани резко ужесточили требования режима повышенной готовности

По информации пресс-службы администрации региона, согласно новой редакции документа, к уже существующим в регионе требованиям (они действуют с 25 октября нынешнего года) с 1 ноября добавляется целых ряд новых требований "режима повышенной готовности".

Как говорится в этом документе, организации и индивидуальные предприниматели "должны перевести на удаленную работу" сотрудников старше 65 лет, а также невакцинированных жителей старше 60 лет, людей с болезнями органов дыхания, диабетом, сердечно-сосудистыми и другими хроническими заболеваниям.

А жителям с болезнями органов дыхания, диабетом, сердечно-сосудистыми и иными хроническими заболеваниями; всем жителям старше 65 лет; невакцинированным жителям старше 60 лет - "необходимо соблюдать режим самоизоляции".

При этом подчеркивается, что исключение составляют организации, деятельность которых не может быть ограничена по Указу президента страны от 11 мая 2020 года..

С предстоящего понедельника предприятия общественного питания могут работать с 6:00 до 23:00.

Также краевые власти рекомендуют работодателям предоставлять сотрудникам при вакцинации два выходных дня с сохранением зарплаты (или добавлять два дня к ежегодному оплачиваемому отпуску).

Кроме того, во время длинных выходных (с 30 октября по 7 ноября) проведение профессиональных спортивных соревнований по командным игровым видам спорта среди профессиональных спортивных лиг допускается лишь без участия зрителей.

Как уже сообщалось, во всех городах и районах Краснодарского края с минувшего понедельника, действуют дополнительные коронавирусные ограничения. В первую очередь они касаются сфер общепита, спорта, развлечений и курортов.

Так, с 25 октября по первое декабря на Кубани приостанавливается проведение детских массовых спортивных и культурных мероприятий. Посещение массовых спортивных, физкультурных, развлекательных, зрелищных и культурных мероприятий совершеннолетними разрешается только при наличии справки или QR-кода о вакцинации от COVID-19 или перенесенном заболевании.

А с 30 октября по седьмое ноября вообще приостанавливается проведение подобных мероприятий. Исключения могут быть сделаны только по согласованию с Роспотребнадзором.