Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 29 октября 2021 года № 761 "О внесении изменений в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020 г. № 129 "О введении режима повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 г. № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", перечнем поручений Президента Российской Федерации по итогам совещания с членами Правительства Российской Федерации от 24 октября 2021 г. № Пр-1998, постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22 мая 2020 г. № 15 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (СО VID-19)", методическими рекомендациями МР 3.1.0178-20, утвержденными Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 8 мая 2020 г., предложением главного государственного санитарного врача по Краснодарскому краю от 29 октября 2021 г. № 23-00-08/5-17391-2021, в целях предотвращения угрозы распространения на территории Краснодарского края новой коронавирусной инфекции (COVID-19) постановляю:

1. Внести в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020 г. № 129 "О введении режима повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1) в пункте 2:

в подпункте 5:

абзац "рекомендовать по возможности осуществлять перевод работников

на дистанционную (удаленную) работу в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, при этом в приоритетном порядке - граждан, указанных в абзаце первом пункта 3 настоящего постановления;" изложить в следующей редакции:

"рекомендовать по возможности осуществлять перевод работников на дистанционную (удаленную) работу в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;";

дополнить абзацами следующего содержания:

"обеспечить перевод на дистанционную (удаленную) работу в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации работников из числа лиц, указанных в абзаце первом пункта 3 настоящего постановления (за исключением организаций, деятельность которых не может быть ограничена в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 г. № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)");

рекомендовать освобождать от работы на 2 дня с сохранением заработной платы работников при вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или присоединять указанные дни к ежегодному оплачиваемому отпуску;";

подпункт 7 изложить в следующей редакции:

"7) режим работы предприятий (объектов) общественного питания определяется в интервале с 6 часов до 23 часов по местному времени;";

2) подпункт 2 пункта 21 изложить в следующей редакции:

"2) с 30 октября 2021 г. по 7 ноября 2021 г. на территории Краснодарского края проведение массовых спортивных, физкультурных, развлекательных, зрелищных, культурных мероприятий временно приостанавливается, за исключением; проведения профессиональных спортивных соревнований по командным игровым видам спорта среди профессиональных спортивных лиг без участия зрителей; мероприятий при условии предварительного согласования их проведения Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации (его заместителями) и выполнения соответствующих рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;";

3) абзац первый пункта 3 изложить в следующей редакции:

"3. Обязать проживающих (находящихся) на Территории Краснодарского края лиц старше 65 лет, лиц с хроническими заболеваниями, в первую очередь - лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями органов дыхания, диабетом, а также невакцинированных против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) лиц старше 60 лет соблюдать в период действия режима "Повышенная готовность" режим самоизоляции, за исключением случаев, связанных с передвижением в границах одного муниципального образования (муниципального района, городского округа) с целью:".

2. Департаменту информационной политики Краснодарского края (Жукова Г.А.) обеспечить размещение (опубликование) настоящего постановления на официальном сайте администрации Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и направление на "Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации (губернатора) Краснодарского края Галася И.П.

4. Постановление вступает в силу с 1 ноября 2021 г., за исключением подпункта 2 пункта 1, вступающего в силу с 30 октября 2021 г.

Глава администрации (губернатор) Краснодарского края В.И.Кондратьев







