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31.10.2021 15:45
Рубрика: Власть

На Кубани с 1 ноября введут дополнительные ограничения

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

С завтрашнего дня на Кубани начнут действовать дополнительные антиковидные ограничения, прописанные в постановлении губернатора Вениамина Кондратьева. Отдельные категории жителей должны будут соблюдать режим самоизоляции, а предприятия общественного питания смогут работать до 23.00. Об сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
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"С 1 ноября в Краснодарском крае организации и индивидуальные предприниматели должны перевести на удаленную работу сотрудников старше 65 лет, невакцинированных жителей старше 60 лет, жителей с болезнями органов дыхания, диабетом, сердечно-сосудистыми и иными хроническими заболеваниями", - говорится в сообщении.

Кроме того, жителям с болезнями органов дыхания, диабетом, сердечно-сосудистыми и другими хроническими заболеваниями, всем жителям старше 65 лет; невакцинированным жителям старше 60 лет необходимо соблюдать режим самоизоляции, кроме обращений за экстренной медпомощью, поход на работу, в магазин, вынос мусора, выгул домашних животных, прогулки с детьми на придомовой территории, следование в санаторий и так далее.

Предприятия общественного питания могут работать с 6.00 до 23.00. Причем работодателям рекомендовано предоставлять сотрудникам при вакцинации два выходных дня с сохранением зарплаты или добавлять два дня к ежегодному оплачиваемому отпуску.

При этом продолжают действовать и ранее введенные ограничения. Напомним, с 30 октября по 7 ноября на Кубани приостанавливается проведение всех массовых спортивных, физкультурных, развлекательных, зрелищных и культурных мероприятий, кроме согласованных с Главным государственным санитарным врачом РФ или его заместителями.

Проведение профессиональных спортивных соревнований по командным игровым видам спорта среди профессиональных спортивных лиг допускается без участия зрителей.

На курортах Краснодарского края ужесточили антиковидные правила. Так, посещение мест общественного питания допускается только при наличии справки или QR-кода о вакцинации от COVID-19 или перенесенном заболевании.

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